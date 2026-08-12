Ada Makna Surat Al-Qur'an di Balik Nopol Bus Baru Arema FC N 7887 IB, Apa Artinya?

Bus Arema FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC resmi memperkenalkan bus operasional baru pada Selasa (11/8/2026). Peluncuran armada tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-39 Arema FC.
Seremoni peluncuran berlangsung di Kandang Singa, Jalan Mayjen Pandjaitan, Kota Malang. Selain tampilan bus yang menjadi perhatian, nomor polisi kendaraan tersebut juga menarik perhatian karena memiliki susunan angka dan huruf yang unik, yakni N 7887 IB.
Nomor tersebut ternyata tidak dipilih tanpa makna. Dalam acara peluncuran, Ustadz Zainal Abidin dari Yayasan Sunan Kalijaga menjelaskan filosofi religi yang dikaitkan dengan angka dan huruf pada pelat nomor bus anyar Arema FC.
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Dua huruf di bagian belakang, yakni IB, disebut berkaitan dengan sosok CEO Arema FC, Iwan Budianto. Bus tersebut merupakan hadiah yang diberikan untuk mendukung kebutuhan tim dalam menjalani aktivitas sepak bola.
Sementara itu, angka 78 dikaitkan dengan Surat An-Naba' yang merupakan surat ke-78 dalam Al-Qur'an. Surat tersebut membahas tentang berita besar, termasuk gambaran mengenai hari kebangkitan.
Makna tersebut kemudian dikaitkan dengan perjalanan Arema FC yang sempat menghadapi berbagai ujian. Angka 78 diharapkan menjadi pengingat bahwa masa sulit bukan akhir dari perjalanan sebuah klub.
Arema FC diharapkan mampu bangkit, melakukan pembenahan, dan menatap perjalanan berikutnya dengan semangat baru.
"Arema FC telah menunjukkan sikap istikamah, konsisten dan teguh pendirian dalam menghadapi ujian yang luar biasa berat. Angka 78 dari Surat An-Naba' ini mengingatkan kita bahwa setelah kehancuran atau keterpurukan, pasti akan datang hari untuk bangkit dan berbenah," ujar Ustadz Zainal Abidin.
Makna berbeda juga terdapat pada angka 87. Angka tersebut merujuk pada Surat Al-A'la, surat ke-87 dalam Al-Qur'an yang memiliki arti "Yang Maha Tinggi".
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