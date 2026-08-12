Iwan Budianto Hadiahkan Dua Bus Baru untuk Arema FC, Ini Alasannya

Iwan Budianto menghadiahkan dua bus baru untuk Arema FC sebagai dukungan operasional dan bentuk komitmen terhadap tim Singo Edan. (Dok. Arema)
JawaPos.com - Comeback-nya Iwan Budianto sebagai CEO Arema FC tidak hanya memberikan tambahan moral dan semangat bagi skuad Singo Edan.
IB, sapaan Iwan Budianto, juga memberikan dukungan sarana operasional kepada tim Singo Edan. Yakni berupa dua bus untuk operasional tim.
Dua bus itu juga sebagai kado ulang tahun ke-39 Arema FC kemarin (11/8). Satu bus berwarna biru digarap oleh Karoseri Morodadi Prima.
Bus tersebut dilengkapi interior untuk kenyamanan tim saat melakukan perjalanan untuk berlatih atau bertanding. Satu bus lainnya akan digunakan untuk tambahan operasional tim.
IB menuturkan, hadiah dua bus ini merupakan bukti komitmen direksi Arema FC saat ini. Komitmen untuk memenuhi kebutuhan tim secara maksimal dan profesional.
"Semoga dengan hadiah inventaris bus ini bisa semakin meningkatkan prestasi Arema FC," tuturnya.
Selain sebagai bentuk komitmen, kehadiran dua bus baru ini juga berdasarkan hasil evaluasi. Sebab, bus lama sering mengalami kendala sehingga mengganggu perjalanan.
"Yang jelas ini (bus) baru. Yang lalu itu usianya sedikit lebih tua. Manajemen beberapa kali komplain karena ketika melakukan perjalanan away satu kota sempat terkendala," ungkapnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ