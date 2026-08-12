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Farid S. Maulana
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.45 WIB

Iwan Budianto Hadiahkan Dua Bus Baru untuk Arema FC, Ini Alasannya

Iwan Budianto menghadiahkan dua bus baru untuk Arema FC sebagai dukungan operasional dan bentuk komitmen terhadap tim Singo Edan. (Dok. Arema) - Image

Iwan Budianto menghadiahkan dua bus baru untuk Arema FC sebagai dukungan operasional dan bentuk komitmen terhadap tim Singo Edan. (Dok. Arema)

JawaPos.com - Comeback-nya Iwan Budianto sebagai CEO Arema FC tidak hanya memberikan tambahan moral dan semangat bagi skuad Singo Edan.

IB, sapaan Iwan Budianto, juga memberikan dukungan sarana operasional kepada tim Singo Edan. Yakni berupa dua bus untuk operasional tim.

Dua bus itu juga sebagai kado ulang tahun ke-39 Arema FC kemarin (11/8). Satu bus berwarna biru digarap oleh Karoseri Morodadi Prima.

Bus tersebut dilengkapi interior untuk kenyamanan tim saat melakukan perjalanan untuk berlatih atau bertanding. Satu bus lainnya akan digunakan untuk tambahan operasional tim.

IB menuturkan, hadiah dua bus ini merupakan bukti komitmen direksi Arema FC saat ini. Komitmen untuk memenuhi kebutuhan tim secara maksimal dan profesional.

"Semoga dengan hadiah inventaris bus ini bisa semakin meningkatkan prestasi Arema FC," tuturnya.

Selain sebagai bentuk komitmen, kehadiran dua bus baru ini juga berdasarkan hasil evaluasi. Sebab, bus lama sering mengalami kendala sehingga mengganggu perjalanan.

"Yang jelas ini (bus) baru. Yang lalu itu usianya sedikit lebih tua. Manajemen beberapa kali komplain karena ketika melakukan perjalanan away satu kota sempat terkendala," ungkapnya.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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