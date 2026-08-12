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Andika Rachmansyah
Kamis, 13 Agustus 2026 | 02.09 WIB

Opening Ceremony Super League 2026/2027 di Pulau Dewata, Bali United Vs PSS Sleman Jadi Menu Utama

Bali United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, dalam laga perdana super league, pada 4 September. (Dok. Bali United) - Image

Bali United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, dalam laga perdana super league, pada 4 September. (Dok. Bali United)

JawaPos.com Opening Ceremony Super League 2026-2027 akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada 4 September 2026. Gelaran tersebut akan dilanjutkan dengan laga yang mempertemukan Bali United kontra PSS Sleman

I.League telah merilis jadwal Super League 2026-2027. Laga pada hari pertama pekan pembuka akan didominasi tim-tim promosi.

Pada pukul 15.30 WIB, terdapat laga Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC sebagai laga pembuka di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kemudian Opening Ceremony baru akan digelar sebelum laga Bali United kontra PSS Sleman yang digelar pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, laga serupa di venue yang sama juga pernah membuka musim Super League, tepatnya pada kompetisi 2023-2024.

Ketika itu, Bali United harus menelan kekalahan di kandang dari tim tim berjuluk Super Elang Jawa dengan skor tipis 0-1 lewat gol tunggal Ricky Cawor.

Pelatih Bali United, Johnny Jensen bertekad tidak akan mengulangi hasil yang sama.

Kemenangan di laga pembuka akan sangat penting sebagai bekal kepercayaan diri dalam membangun konsistensi di laga-laga selanjutnya.

“Kami ingin meraih kemenangan yang lebih banyak di partai kandang mengingat musim lalu belum terlalu konsisten ketika bermain di rumah,” kata Jansen dilansir laman resmi klub, Rabu (12/8).

“Padahal laga kandang menyatukan emosional memlalui dukungan antara tim dengan suporter kami. Mudah-mudahan kami bisa meraih hasil positif yang lebih banyak di musim ini,” sambung dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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