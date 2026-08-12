Mengejutkan! Bhayangkara FC Lepas Paul Munster Kurang dari Sebulan Jelang Kickoff Super League

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster. (Dok. BFC)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Bhayangkara FC. Klub berjuluk The Guardian itu secara resmi mengumumkan perpisahan dengan Paul Munster sebagai pelatih kepala pada Selasa (11/8) malam.
Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena kompetisi Super League 2026/27 tinggal hitungan pekan menuju kickoff. Apalagi, skuad Bhayangkara FC sudah menjalani persiapan pramusim sejak 23 Juli.
Kabar perpisahan dengan pelatih asal Irlandia Utara tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi klub. Dalam unggahannya, manajemen Bhayangkara FC hanya menuliskan pesan singkat sebagai bentuk apresiasi kepada sang pelatih.
"Terima kasih, Coach Paul Munster," tulis Bhayangkara FC.
Perpisahan ini menjadi tanda berakhirnya perjalanan Munster bersama Bhayangkara FC setelah melewati musim yang cukup sukses.
Dia sebelumnya dipercaya menangani The Guardian ketika klub berstatus sebagai tim promosi di BRI Super League 2025/26.
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Di bawah arahan Munster, Bhayangkara FC mampu tampil kompetitif dan menyelesaikan musim di posisi kelima klasemen akhir. Mereka mengumpulkan 53 poin dari 34 pertandingan dengan selisih gol +8.
Bhayangkara FC mampu finis di atas Malut United FC dan Dewa United Banten FC yang juga mengoleksi 53 poin. Catatan itu menjadi salah satu pencapaian terbaik The Guardian setelah kembali bersaing di level teratas sepak bola Indonesia.
Munster juga sempat mengungkapkan kebanggaan melalui unggahan di Instagram pribadi.
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