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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.48 WIB

Persib Bandung Gelar Latihan Perdana di Bali, Danijel Loncar Langsung Gabung dengan Tim

Rekrutan anyar Persib, bek asal Kroasia Danijel Loncar bergabung dengan rekan-rekannya dan mengikuti TC di Bali. (Istimewa) - Image

Rekrutan anyar Persib, bek asal Kroasia Danijel Loncar bergabung dengan rekan-rekannya dan mengikuti TC di Bali. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung mulai menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/27. Sesi latihan perdana digelar di Bali United Training Center, Gianyar, pada Rabu (12/8).

Latihan tersebut menjadi langkah awal Persib Bandung dalam menjalani program persiapan sebelum kompetisi musim baru bergulir. Dari 22 pemain yang sudah tiba di Bali, sebanyak 19 pemain mengikuti sesi latihan di lapangan.

Salah satu perhatian dalam latihan perdana tersebut adalah kehadiran rekrutan anyar Danijel Loncar. Bek asal Kroasia itu langsung bergabung dengan rekan-rekannya dan mengikuti seluruh rangkaian latihan bersama 18 pemain lainnya.

Sementara itu, tiga pemain Persib Bandung belum dapat mengikuti latihan di lapangan. Mereka adalah Luciano Guaycochea, Ramon "Tanque" de Andrade Souza, dan Rosembergne "Berguinho" Da Silva.

Ketiganya masih menjalani terapi untuk memulihkan cedera. Proses pemulihan dilakukan di pusat kebugaran hotel yang menjadi tempat skuad Persib Bandung menginap selama berada di Bali.

Pada sesi latihan perdana, kondisi fisik pemain menjadi salah satu fokus utama tim pelatih. Pelatih fisik Persib Bandung, Karlo Reinholz, memberikan sejumlah menu latihan yang melibatkan peralatan angkat beban.

Para pemain terlihat menjalani latihan menggunakan dumbel dan barbel.

Program tersebut diberikan untuk membantu menjaga sekaligus meningkatkan kondisi fisik pemain setelah sebelumnya menjalani rangkaian pertandingan dan persiapan pramusim.

Meski belum diperkuat seluruh anggota skuad, pelatih kepala Persib Bandung Igor Tolic tetap memberikan materi taktikal kepada para pemain yang tersedia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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