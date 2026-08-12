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Andika Rachmansyah
Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.08 WIB

Sengketa dengan Robert Rene Alberts Selesai, Persib Bandung Bebas dari Sanksi FIFA

Selebrasi pemain Persib Bandung. (Dok. Persiib) - Image

Selebrasi pemain Persib Bandung. (Dok. Persiib)

JawaPos.com - Persib Bandung resmi terbebas dari sanksi berupa FIFA Registration Ban. Tim berjuluk Pangeran Biru itu terbebas setelah menyelesaikan sengketanya dengan mantan pelatih mereka, Robert Rene Alberts. 

PT PERSIB Bandung Bermartabat (PBB) telah menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Pangeran Biru pun dipastikan terbebas, yang telah disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859. 

Dalam surat tersebut, FIFA menyebut proses perkara telah ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert Rene Alberts yang sudah menerima jumlah yang menjadi kewajiban tim sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara. Dengan begitu, larangan Pangeran Biru mendaftarkan pemain baru resmi dicabut permanen dan bisa mendaftarkan pemain baru. 

"Alhamdulillah, kami bersyukur proses ini telah diselesaikan dengan baik. Setelah mengetahui adanya keputusan FIFA terkait perkara lama yang berkaitan dengan periode 2022,” tulis Manajemen Persib Bandung dalam laman resminya, Rabu (12/8). 

“Kami langsung menentukan langkah yang diperlukan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. FIFA kemudian secara resmi menyatakan proses perkara ini telah ditutup dan FIFA Registration Ban terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen,” sambungnya. 

Dengan ditutupnya proses perkara dan dicabutnya FIFA Registration Ban secara permanen untuk perkara tersebut, Persib Bandung kini dapat kembali memusatkan perhatian pada persiapan tim menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Manajemen menegaskan timnya siap memberikan penampilan terbaiknya di musim depan. 

"Saat ini fokus kami adalah mempersiapkan tim menghadapi musim 2026/2027. Kami ingin seluruh energi dan perhatian klub diarahkan pada persiapan kompetisi, sehingga tim dapat tampil sebaik mungkin dan memberikan prestasi yang membanggakan bagi Bobotoh,” tegas Manajemen Persib Bandung. 

Persib Bandung masuk dalam daftar FIFA Registration Ban pada Senin (10/8) lalu. Usut punya usut, Pangeran Biru terkena sanksi karena perkara lama yang berkaitan dengan hubungan kontraktual pada periode 2022 dan diajukan oleh mantan pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts.

Editor: Banu Adikara
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