Robert Rene Alberts Buka Suara usai Sanksi Persib Dicabut, Sebut Keluarga Sempat Diserang

Eks pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts. Persib.co.id/Antara
JawaPos.com - Mantan pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, buka suara setelah FIFA resmi mencabut sanksi yang menghantui Pangeran Biru -julukan Persib Bandung. Ia bahkan menyebut keluarganya sempat menerima komentar negatif oleh segelintir pihak yang tak mengetahui duduk perkara.
Pada 10 Agustus 2026, Persib Bandung sempat masuk daftar FIFA Registration Ban karena sengketa dengan Rene Alberts. Namun, perkara tersebut telah selesai usai FIFA menerbitkan surat resmi bertanggal 11 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859. Dalam surat itu, FIFA menyatakan perkara Pangeran biru telah ditutup setelah menerima konfirmasi pembayaran kewajiban kepada Rene Alberts.
Rene Alberts pun angkat bicara setelah sengketa dengan mantan timnya berakhir, melalui instagram pribadinya @robertrenealberts, Rabu (12/8). Juru taktik asal Belanda itu mengungkapkan sejak awal dirinya memang tidak ingin koar-koar mengenai sengketa tersebut. Di tengah persoalan itu, ia mengakui keluarganya sempat mendapat komentar negatif dari pihak yang tak paham.
“Saya telah diam tentang hal ini untuk waktu yang cukup lama dan ada alasan untuk itu. Saya tidak pernah ingin membawa sengketa pribadi ke publik atau menciptakan masalah yang tidak perlu bagi siapa pun. Saya memilih untuk mengikuti proses yang tepat dan membiarkan FIFA menangani masalah ini,” kata Rene Alberts dalam akun instagramnya, Rabu (12/8/2026).
“Tapi baru-baru ini, saya telah melihat dan mendengar komentar dari orang-orang yang jelas tidak tahu ceritanya dan mereka mulai menyalahkan keluarga saya dan saya sendiri. Dan jujur saja, itu tidak baik dan tidak adil juga. Jadi itulah mengapa saya akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” sambungnya.
Rene Alberts kemudian membeberkan kronologi awal mula persoalan yang berujung pada sanksi FIFA. Pelatih berusia 71 tahun itu menyampaikan bahwa dirinya tak pernah dipecat Persib Bandung, melainkan mengundurkan diri. Ia mengungkapkan bahwa kontraknya masih berlaku hingga Mei 2025.
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“Pada tahun 2021, saya menandatangani perjanjian saya dengan Persib dan kontrak saya berlangsung hingga Mei 2025. Penting untuk diperhatikan, saya tidak pernah dipecat pada masa itu, tapi saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai pelatih kepala. Ini juga karena hubungan baik dengan manajemen pada masa itu. Manajemen selalu transparan kepada saya dan kami berusaha untuk menyelesaikan masalah pembayaran, dan saya menunggu dengan sabar untuk tindak lanjut mereka,” terangnya.
Pergantian kepengurusan di Persib Bandung disebut Rene Alberts menjadi titik awal munculnya percikan. Ia mengungkapkan sempat bertemu dengan pihak manajemen untuk berdiskusi mengenai pembayaran sisa kontraknya. Pertemuan itu pun menemukan titik cerah.
“Manajemen Persib berubah setelah itu. Dan dengan manajemen baru, saya berusaha untuk membahas pembayaran yang belum terbayar dalam rencana pembayaran. Kami bernegosiasi pengaturan pembayaran selama durasi kontrak saya dan pada Januari 2025, saya secara pribadi bertemu dengan Adithia dari manajemen baru, dan kami duduk berhadapan, kami berusaha untuk menyelesaikan semuanya bersama-sama. Sebuah solusi yang seharusnya lebih baik untuk kedua belah pihak. Dan saya, tentu saja, juga tertarik untuk membantu klub, karena saya memahami situasi mereka,” urai Rene Alberts.
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