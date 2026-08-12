Persib Bandung TC Tertutup di Bali, Siap Hadapi Musim Padat 2026/2027

Persib Bandung menggelar TC tertutup di Bali hingga 19 Agustus. Pangeran Biru juga tampil di Dewata Challenge Series 2026. (Dok. Persib.co.id)
JawaPos.com - Persib Bandung tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sebagai bagian dari persiapan untuk musim depan. Tim berjuluk Pangeran Biru itu akan menggelar latihan tertutup sekaligus melakoni turnamen persahabatan di Pulau Dewata.
Persib Bandung tidak berleha-leha setelah keluar sebagai runner-up Piala Presiden 2026. Tim asuhan Igor Tolic itu kembali tancap gas jelang mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.
Skuad Pangeran Biru sangat serius menggelar persiapannya, salah satunya dengan melakukan pemusatan latihan secara tertutup di Bali. Skuad Pangeran Biru dijadwalkan akan berlatih di Pulau Dewata mulai 11 Agustus hingga 19 Agustus 2026.
"Selama berada di Bali, Persib akan menjalani program latihan secara tertutup," tulis laman resmi Persib Bandung, dikutip pada Rabu (12/8/2026).
"Selain meningkatkan kondisi fisik dan mematangkan aspek taktikal, tim pelatih juga memanfaatkan TC ini untuk membangun kekompakan skuad yang akan menghadapi musim dengan agenda padat," tambahnya.
Selain menjalani pemusatan latihan, Persib Bandung juga akan menjalani turnamen persahabatan. Sejumlah agenda ini guna memantapkan kesiapan fisik dan mental para pemain.
Persib Bandung akan tampil dalam ajang bertajuk Dewata Challenge Series 2026.
Nantinya, Persib akan bersua dengan klub Malaysia Sabah FC pada 15 Agustus, kemudian dilanjut dengan laga melawan tuan rumah Bali United pada 18 Agustus 2026.
Keseriusan Persib Bandung menatap musim depan juga terlihat dari aktivitas pada bursa transfer musim ini.
Pangeran Biru sejauh ini telah mendatangkan delapan pemain yakni Mariano Peralta, Danijel Loncar, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Gabriel Mutombo, dan Gakuto Notsuda.
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