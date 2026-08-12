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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.08 WIB

Persib Bandung Mulai Pemusatan Latihan di Bali, Sabah FC dan Bali United Menanti

Persib Bandung matangkan persiapan jelang kompetisi super league. (Dok. Instagram @persib) - Image

Persib Bandung matangkan persiapan jelang kompetisi super league. (Dok. Instagram @persib)

JawaPos.com - Persib Bandung mulai menggeber persiapan menghadapi musim 2026/27 dengan menggelar pemusatan latihan atau training center (TC) di Bali.

Program tersebut berlangsung di Klungkung dan dijadwalkan berjalan hingga 19 Agustus 2026.
Skuad asuhan Igor Tolic mulai berkumpul di Bali pada Selasa (11/8).

Para pemain sebelumnya mendapat waktu istirahat setelah menyelesaikan perjuangan di Piala Presiden 2026.

Beberapa pemain bahkan sudah lebih dulu berada di Pulau Dewata. Kakang Rudianto dan Dedi Kusnandar tidak kembali ke Bandung setelah tampil di final Piala Presiden.

Keduanya kemudian menyambut kedatangan rekan-rekan satu tim yang datang secara bertahap.

Namun, Persib Bandung belum diperkuat seluruh pemain pada hari pertama pemusatan latihan.

Sejumlah pemain yang sebelumnya menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia masih mendapatkan waktu untuk menyelesaikan agenda mereka.

Marc Klok, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Eliano Reijnders dijadwalkan bergabung dengan tim mulai 14 Agustus.

Selama berada di Bali, Persib Bandung akan menjalani program latihan secara tertutup. Tim pelatih tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik, tetapi juga mulai mematangkan aspek taktikal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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