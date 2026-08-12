Datangkan Rizky Pellu dan Samuel Reimas, Deltras FC Bidik Hasil Lebih Baik

JawaPos.com - Deltras FC mendapat tambahan kekuatan untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27.

Dua pemain berpengalaman, Rizky Pellu dan Samuel Reimas, resmi bergabung dan diharapkan bisa membawa energi baru bagi perjalanan The Lobster musim ini.

Kehadiran kedua pemain tersebut menjadi bagian dari upaya Deltras FC memperkuat skuad. Selain menambah kedalaman tim, pengalaman Pellu dan Reimas diharapkan dapat membantu Deltras bersaing lebih baik dan mengejar target yang lebih tinggi.

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Rizky Pellu menjadi salah satu rekrutan yang menarik perhatian. Gelandang berusia 34 tahun itu memiliki pengalaman panjang di sepak bola Indonesia.

Ia juga pernah memperkuat Timnas Indonesia sehingga diharapkan mampu memberikan pengalaman serta ketenangan bagi pemain-pemain Deltras lainnya.

Pellu menyambut positif kesempatan bergabung dengan klub asal Sidoarjo tersebut. Menurutnya, Deltras memiliki sejarah yang cukup kuat karena pernah tampil di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia.

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"Deltras tim yang bagus, dulu pernah ada di kasta tertinggi Liga Indonesia. Semoga di tahun ini kita bisa kembali berada di level itu," ujar Pellu.

Secara pribadi, Pellu juga memiliki ambisi untuk memberikan kontribusi maksimal. Ia berharap seluruh pemain memiliki tujuan yang sama, yakni membawa Deltras kembali ke level tertinggi sepak bola Indonesia.