Deltras FC Tetap di Sidoarjo, Deddy Adrianto Wibowo Jadi Presiden Klub

Amir Burhannudin (kiri) bersama Deddy Adrianto Wibowo yang resmi bergabung dengan Deltras FC. Deddy dipercaya menjabat sebagai presiden klub. (Dok. Instagram/@deltras.official)

JawaPos.com - Deltras FC resmi memiliki partner baru. Pengusaha asal Jakarta, Deddy Adrianto Wibowo, bergabung dengan The Lobster dan dipercaya menjabat sebagai presiden klub.

Deddy bukan sosok baru di dunia sepak bola. Musim lalu, dia menjabat sebagai Presiden Persibo Bojonegoro sehingga dinilai memiliki pengalaman dalam mengelola klub.

CEO Deltras FC Amir Burhannudin mengungkapkan, bergabungnya Deddy di luar perkiraan manajemen. Sebab, sebelumnya Deltras sempat menjalin komunikasi dengan tiga calon partner lain.

"Jujur, kami sempat berbicara dengan tiga calon partner lain. Mas Deddy tidak termasuk dari tiga partner itu. Tapi kami malah deal dengan beliau," ujar Amir dalam konferensi pers di Sidoarjo, kemarin sore.

Menurut Amir, alasan utama memilih Deddy adalah kesamaan visi untuk mempertahankan Deltras sebagai klub kebanggaan Sidoarjo. Berbeda dengan calon partner sebelumnya yang menginginkan Deltras bermarkas di luar kota.

"Dari tiga calon partner sebelumnya, semuanya ingin membawa Deltras FC bermain di luar Sidoarjo. Bersama Mas Deddy, kami pastikan Deltras FC tetap akan bermain di Sidoarjo," tegasnya.

Sementara itu, Deddy menilai keputusan bekerja sama dengan Deltras bukanlah hal yang sulit. Menurutnya, kedua belah pihak memiliki visi yang sama untuk membangun klub dalam jangka panjang.

"Kami punya keinginan yang sama, bahwa Deltras FC bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi. Ini bukan hanya kerja sama setahun atau dua tahun, tetapi untuk jangka panjang," ujarnya.

Terkait target tim, Deddy menegaskan Deltras tetap membidik hasil terbaik. Namun, dia menilai pembenahan klub harus dilakukan secara menyeluruh agar siap bersaing ketika berhasil promosi ke kasta tertinggi.

"Kalau kami, selalu ingin meraih hasil yang maksimal. Tapi masih banyak hal yang harus dibenahi. Jangan sampai saat tim ini promosi ke kasta teratas, tim ini kosong dan malah kewalahan," katanya.

Amir juga memastikan bergabungnya Deddy tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan di internal klub. Seluruh kebijakan akan diputuskan secara bersama-sama demi kemajuan Deltras.

"Karena Mas Deddy sudah bergabung dengan Deltras FC, maka semua keputusan akan diputuskan bersama. Semua diskusi dan keputusan akan melebur menjadi satu," pungkasnya.