Leonard Tupamahu Pimpin Latihan Perdana Deltras FC, Diikuti 40 Pemain Trial Jelang Kick-off Championship 2026-2027

JawaPos.com – Kick-off Championship 2026-2027 masih sekitar dua bulan lagi. Namun, Deltras FC sudah mulai tancap gas.

Latihan perdana digelar di Lapangan Siwalan Panji, Sidoarjo, pada Senin (13/7). Head coach anyar Leonard Tupamahu memimpin langsung jalannya latihan tersebut.

Latihan tidak hanya diikuti pemain lama. Ada pula sekitar 40 pemain trial yang datang mengikuti seleksi.

"Skuad sampai saya bagi menjadi empat tim karena ada banyak pemain trial. Sekarang masih proses seleksi," kata pelatih yang akrab disapa Leo itu.

Leo memastikan proses trial tidak akan berlangsung lama. "Paling saya hanya butuh lima hari untuk menentukan siapa yang lolos," ungkapnya. Meski ada beberapa pemain senior, mayoritas peserta trial masih berusia muda.

Lantas, berapa pemain yang bakal direkrut untuk masuk skuad The Lobster musim depan? "Karena di kompetisi kasta kedua ada regulasi delapan pemain U-21, jadi saya mungkin bisa memilih tiga sampai empat pemain," bebernya.

Leo memang tidak ingin merekrut terlalu banyak pemain muda. Sebab, dalam latihan perdana itu sudah ada delapan pemain jebolan Deltras Akademi yang ambil bagian. Jika dinilai layak, peluang mereka untuk promosi ke tim senior cukup besar.

Setelah proses trial tuntas, Leo akan fokus memperkuat chemistry antarpemain.