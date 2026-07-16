Leonard Tupamahu Pimpin Latihan Perdana Deltras FC, Diikuti 40 Pemain Trial Jelang Kick-off Championship 2026-2027

Latihan perdana digelar di Lapangan Siwalan Panji, Sidoarjo, pada Senin (13/7). Head coach anyar Leonard Tupamahu memimpin langsung jalannya latihan tersebut. (Dok. Deltras)
JawaPos.com – Kick-off Championship 2026-2027 masih sekitar dua bulan lagi. Namun, Deltras FC sudah mulai tancap gas.
Latihan perdana digelar di Lapangan Siwalan Panji, Sidoarjo, pada Senin (13/7). Head coach anyar Leonard Tupamahu memimpin langsung jalannya latihan tersebut.
Latihan tidak hanya diikuti pemain lama. Ada pula sekitar 40 pemain trial yang datang mengikuti seleksi.
"Skuad sampai saya bagi menjadi empat tim karena ada banyak pemain trial. Sekarang masih proses seleksi," kata pelatih yang akrab disapa Leo itu.
Leo memastikan proses trial tidak akan berlangsung lama. "Paling saya hanya butuh lima hari untuk menentukan siapa yang lolos," ungkapnya. Meski ada beberapa pemain senior, mayoritas peserta trial masih berusia muda.
Lantas, berapa pemain yang bakal direkrut untuk masuk skuad The Lobster musim depan? "Karena di kompetisi kasta kedua ada regulasi delapan pemain U-21, jadi saya mungkin bisa memilih tiga sampai empat pemain," bebernya.
Leo memang tidak ingin merekrut terlalu banyak pemain muda. Sebab, dalam latihan perdana itu sudah ada delapan pemain jebolan Deltras Akademi yang ambil bagian. Jika dinilai layak, peluang mereka untuk promosi ke tim senior cukup besar.
Setelah proses trial tuntas, Leo akan fokus memperkuat chemistry antarpemain.
"Mungkin pekan depan kami sudah mulai melakukan pemantapan taktik dan menggelar beberapa laga uji coba. Kami sudah menyiapkan jadwal untuk laga-laga uji coba itu," pungkas pelatih berusia 43 tahun tersebut.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final