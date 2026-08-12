Pesan Gledson: Trofi Sudah di Tangan, Standar Tinggi Persebaya Surabaya Tak Boleh Turun!

Gledson Paixao meminta Persebaya Surabaya menjaga standar tinggi setelah menjuarai Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com - Gledson Paixao meminta tim Persebaya menjaga level permainan dan standar tinggi. Bagi pemain asal Brasil itu, trofi piala presiden bukan alasan untuk terlena, melainkan pijakan menuju target berikutnya.
Persebaya Surabaya kembali berlatih di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (12/8), setelah menjuarai Piala Presiden 2026.
Gledson Paixao menilai Persebaya Surabaya layak menikmati keberhasilan setelah mengangkat trofi Piala Presiden 2026 untuk kali pertama, tetapi euforia harus segera ditinggalkan.
Setelah masa rehat, skuad Green Force kembali bekerja di Stadion Gelora Bung Tomo untuk mempersiapkan diri menghadapi rangkaian agenda menuju kompetisi 2026/2027.
“Tentu suasana selalu menyenangkan ketika kami berhasil mencapai salah satu target yang sudah ditetapkan. Namun, pekerjaan belum selesai. Kami menikmati momen ini, tetapi setelah itu harus kembali fokus dan rendah hati karena masih ada target-target berikutnya yang harus dicapai musim ini,” kata Gledson.
Pemain asal Brasil tersebut melihat suasana positif masih terasa ketika tim kembali berkumpul, termasuk setelah pemain mendapatkan waktu untuk memulihkan kondisi fisik.
Bagi Gledson, proses pemulihan penting karena tidak semua pemain langsung berada di level kebugaran terbaik setelah menjalani rangkaian pertandingan dan perayaan juara.
“Saya yakin kondisi tim juga baik. Pemain yang secara fisik belum berada di level terbaik akan terus dipantau dan dipulihkan. Terlepas dari prestasi yang sudah diraih, kami tetap harus bekerja keras, terus berkembang, dan berusaha memberikan performa terbaik untuk memenuhi harapan klub maupun harapan kami sendiri,” tutur Gledson.
Gledson tidak menampik para pemain Persebaya Surabaya ikut menikmati euforia setelah memastikan gelar Piala Presiden 2026.
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