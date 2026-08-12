Bhayangkara FC Rekrut Oscar Bruzon, Lengkapi 18 Pelatih Super League 2026/2027

JawaPos.com - Bhayangkara FC resmi memperkenalkan Oscar Bruzon sebagai pelatih baru tim untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Diperkealkannya Bruzon sekaligus melengkapi daftar 18 pelatih klub Super League pada musim depan.

Bhayangkara FC mengumumkan Bruzon sebagai nakhoda anyarnya melalui instagram resmi klub pada Rabu (12/8). Juru taktik asal Spanyol itu masuk sebagai pengganti Paul Munster.

Bruzon bisa dibilang memiliki rekam jejak yang apik. Sebelumnya, ia menangani tim India, East Bengal FC dan membawa tim juara kompetisi sepak bola kasta tertinggi India pada musim 2025/2026.

Selain itu, ia juga pernah menangani tim asal Bangladesh Kings pada periode 2018-2024. Dalam periode tersebut, Bruzon sukses membawa klub merebut liga gelar juara Liga Bangladesh.

Dengan rekam jejak apik itu, Bruzon diharapkan bisa membawa Bhayangkara FC tampil kompetitif. Tak menutup kemungkinan juga jika nantinya ia membawa skuad The Guardians -julukan Bhayangkara FC- menjadi tim penantang gelar.

Ditunjuknya Bruzon sekaligus melengkapi daftar 18 pelatih di Super League 2026/2027. Kini, masing-masing klub akan memusatkan fokusnya untuk menyongsong kompetisi musim depan.

Yang menarik, dari 18 pelatih tersebut, hanya satu nama lokal yang dipercaya menangani klub Super League. Sosok tersebut adalah Ade Suhendra yang menangani klub promosi Isen Mulang FC, yang sebelumnya bernama Adhyaksa FC.

Nama-nama pelatih beken menghiasi 17 klub Super League musim depan. Misalnya seperti Shin Tae-yong di Persija Jakarta, Johnny Jansen di Bali United, Fabio Lefundes bersama Java United FC, Oscar Loss di Dewa United, Darije Kalezic sebagai pelatih PSM Makassar, hingga Igor Tolic di Persib Bandung.