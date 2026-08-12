Bhayangkara FC Rekrut Oscar Bruzon, Lengkapi 18 Pelatih Super League 2026/2027

Pelatih baru Bhayangkara FC, Oscar Bruzon (kanan)
JawaPos.com - Bhayangkara FC resmi memperkenalkan Oscar Bruzon sebagai pelatih baru tim untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Diperkealkannya Bruzon sekaligus melengkapi daftar 18 pelatih klub Super League pada musim depan.
Bhayangkara FC mengumumkan Bruzon sebagai nakhoda anyarnya melalui instagram resmi klub pada Rabu (12/8). Juru taktik asal Spanyol itu masuk sebagai pengganti Paul Munster.
Bruzon bisa dibilang memiliki rekam jejak yang apik. Sebelumnya, ia menangani tim India, East Bengal FC dan membawa tim juara kompetisi sepak bola kasta tertinggi India pada musim 2025/2026.
Selain itu, ia juga pernah menangani tim asal Bangladesh Kings pada periode 2018-2024. Dalam periode tersebut, Bruzon sukses membawa klub merebut liga gelar juara Liga Bangladesh.
Dengan rekam jejak apik itu, Bruzon diharapkan bisa membawa Bhayangkara FC tampil kompetitif. Tak menutup kemungkinan juga jika nantinya ia membawa skuad The Guardians -julukan Bhayangkara FC- menjadi tim penantang gelar.
Ditunjuknya Bruzon sekaligus melengkapi daftar 18 pelatih di Super League 2026/2027. Kini, masing-masing klub akan memusatkan fokusnya untuk menyongsong kompetisi musim depan.
Yang menarik, dari 18 pelatih tersebut, hanya satu nama lokal yang dipercaya menangani klub Super League. Sosok tersebut adalah Ade Suhendra yang menangani klub promosi Isen Mulang FC, yang sebelumnya bernama Adhyaksa FC.
Nama-nama pelatih beken menghiasi 17 klub Super League musim depan. Misalnya seperti Shin Tae-yong di Persija Jakarta, Johnny Jansen di Bali United, Fabio Lefundes bersama Java United FC, Oscar Loss di Dewa United, Darije Kalezic sebagai pelatih PSM Makassar, hingga Igor Tolic di Persib Bandung.
Peta persaingan Super League musim depan pun diprediksi akan sengit. Pasalnya, mayoritas klub dipimpin oleh juru taktik asing berkualitas.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ