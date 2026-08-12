Bhayangkara FC Lepas Paul Munster, Oscar Bruzon Resmi jadi Pengganti

Pelatih baru Bhayangkara FC, Oscar Bruzon (kanan)
JawaPos.com – Bhayangkara FC melakukan pergantian posisi pelatih beberapa pekan jelang Super League 2026-2027 bergulir. Nama Paul Munster dicoret dan sebagai gantinya nama Oscar Bruzon Barreras yang dipilih manajemen sebagai arsitek tim.
“Please welcome the new head coach,” demikian tulis akun media sosial Bhayangkara FC pada Rabu (12/8) dengan foto Bruzon yang menandatangani kertas kontrak.
Beberapa jam sebelum pengumuman arsitek barunya, Bhayangkara FC lebih dahulu mengumumkan hengkangnya Munster. Klub juara Liga 1 itu menulis takarir pendek di media sosialnya sebagai tanda perpisahan dengan Munster.
“Thank u @coach.munster,” demikian tulis Bhayangkara FC saat mengumumkan kepergian pelatih asal Irlandia Utara itu.
Dilepasnya Munster oleh Bhayangkara FC ini cukup mengejutkan. Sebab setelah membawa Bhayangkara FC finis posisi kelima musim 2025-2026 lalu, Munster menegaskan jika tidak akan kemana-mana. Eks pelatih Persebaya itu mengatakan masih memiliki kontrak kerja dengan Bhayangkara FC sampai 2027 mendatang.
Ketika Munster diumumkan bukan lagi jadi pelatih Bhayangkara beberapa akun merespon dengan menyebutkan nama pelatih yang diperkirakan sebagai pengganti. Misalnya eks pelatih Persija Jakarta musim lalu Maurizio Souza atau eks pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert.
Baca Juga:Semarakkan HUT Singo Edan! Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 Libatkan 96 Tim SSB dan Akademi
Kehadiran Bruzon di kompetisi Indonesia akan menjadi pengalaman perdana bagi pelatih 49 tahun itu. Sebelum merasakan atmosfer kompetisi Indonesia, Bruzon banyak berkecimpung di kompetisi kawasan Asia Selatan. Bruzon juga pernah bergabung di RCD Mallorca sebagai asisten pelatih serta Celta Vigo di kelompok umur.
Mulai kompetisi tertinggi Maladewa bersama New Radiant SC. Kemudian kompetisi Bangladesh bersama Bashundhara Kings.
Bersama New Radiant, Bruzon membawa tim itu menjuarai ajang kompetisi tertinggi Bangladesh sekali. Yaitu pada Dhivehi Premier League musim 2017.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ