Bhayangkara FC Lepas Paul Munster, Oscar Bruzon Resmi jadi Pengganti

JawaPos.com – Bhayangkara FC melakukan pergantian posisi pelatih beberapa pekan jelang Super League 2026-2027 bergulir. Nama Paul Munster dicoret dan sebagai gantinya nama Oscar Bruzon Barreras yang dipilih manajemen sebagai arsitek tim.

“Please welcome the new head coach,” demikian tulis akun media sosial Bhayangkara FC pada Rabu (12/8) dengan foto Bruzon yang menandatangani kertas kontrak.

Beberapa jam sebelum pengumuman arsitek barunya, Bhayangkara FC lebih dahulu mengumumkan hengkangnya Munster. Klub juara Liga 1 itu menulis takarir pendek di media sosialnya sebagai tanda perpisahan dengan Munster.

“Thank u @coach.munster,” demikian tulis Bhayangkara FC saat mengumumkan kepergian pelatih asal Irlandia Utara itu.

Dilepasnya Munster oleh Bhayangkara FC ini cukup mengejutkan. Sebab setelah membawa Bhayangkara FC finis posisi kelima musim 2025-2026 lalu, Munster menegaskan jika tidak akan kemana-mana. Eks pelatih Persebaya itu mengatakan masih memiliki kontrak kerja dengan Bhayangkara FC sampai 2027 mendatang.

Ketika Munster diumumkan bukan lagi jadi pelatih Bhayangkara beberapa akun merespon dengan menyebutkan nama pelatih yang diperkirakan sebagai pengganti. Misalnya eks pelatih Persija Jakarta musim lalu Maurizio Souza atau eks pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert.

Kehadiran Bruzon di kompetisi Indonesia akan menjadi pengalaman perdana bagi pelatih 49 tahun itu. Sebelum merasakan atmosfer kompetisi Indonesia, Bruzon banyak berkecimpung di kompetisi kawasan Asia Selatan. Bruzon juga pernah bergabung di RCD Mallorca sebagai asisten pelatih serta Celta Vigo di kelompok umur.

Mulai kompetisi tertinggi Maladewa bersama New Radiant SC. Kemudian kompetisi Bangladesh bersama Bashundhara Kings.