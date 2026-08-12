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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.15 WIB

Magis Pelatih Eropa di Super League 2026/2027, Persebaya Surabaya Sudah Rasakan Sihirnya!

Pelatih asal Eropa akan meramaikan persaingan Super League 2026/2027, termasuk Bernardo Tavares bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya) - Image

Pelatih asal Eropa akan meramaikan persaingan Super League 2026/2027, termasuk Bernardo Tavares bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya)

JawaPos.com — Super League 2026/2027 akan diramaikan empat pelatih asal Portugal yang memimpin klub berbeda, termasuk Bernardo Tavares bersama Persebaya Surabaya, saat kompetisi kasta tertinggi Indonesia bergulir pada September mendatang.

Dominasi Portugal menjadi salah satu daya tarik persaingan musim baru karena negara tersebut menyumbang pelatih asing terbanyak dibandingkan Brasil dan Belanda.

Mengapa Portugal Jadi Negara dengan Pelatih Terbanyak?

Portugal menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di Super League 2026/2027 setelah empat juru taktik asal negara tersebut dipercaya menangani klub peserta.

Mereka adalah Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya, Mauro Jeronimo di Borneo FC, Ze Gomes di Madura United, dan Mario Lemos di Persijap Jepara.

Komposisi tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh sepak bola Portugal dalam kompetisi Indonesia menjelang musim baru.

Dari empat pelatih tersebut, tiga sosok sudah memiliki pengalaman menangani klub masing-masing, sedangkan Mauro Jeronimo menjadi wajah baru yang akan menjalani debut di Super League.

Bernardo Tavares kembali dipercaya melanjutkan pekerjaannya bersama Persebaya Surabaya untuk musim 2026/2027 dan sukses meraih trofi pramusim Piala Presiden 2026.

Keputusan tersebut membuat pelatih asal Portugal itu kembali menjadi bagian penting dari proyek Green Force dalam menghadapi persaingan kompetisi yang melibatkan 18 klub.

Sementara itu, Ze Gomes tetap berada di kursi pelatih Madura United dan Mario Lemos mempertahankan posisinya bersama Persijap Jepara.

Editor: Banu Adikara
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