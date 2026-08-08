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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.45 WIB

Jadwal Lengkap Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027, Laga Pembuka Hadapi Bhayangkara FC

Persebaya Surabaya merebut gelar juara Piala Presiden 2026 lewat kemenangan atas Persib bandung dengan adu penalti 6-5. (Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya merebut gelar juara Piala Presiden 2026 lewat kemenangan atas Persib bandung dengan adu penalti 6-5. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan mengawali Super League 2026/2027 dengan bertandang ke markas Bhayangkara FC pada Sabtu (5/9), di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Laga pembuka tersebut menjadi tantangan pertama skuad Bernardo Tavares setelah Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 lewat kemenangan adu penalti 6-5 atas Persib Bandung.

Gelar Piala Presiden 2026 menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Green Force sebelum memulai kompetisi domestik musim 2026/2027.

Persebaya Surabaya sukses mengalahkan Persib Bandung setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit pada final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam.

Laga Pembuka Persebaya Surabaya Langsung di Kandang Bhayangkara

Persebaya Surabaya tidak akan memulai Super League 2026/2027 dari kandang sendiri karena harus melakukan perjalanan ke Sumatra untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Setelah pertandingan tandang tersebut, Persebaya Surabaya baru menjalani laga kandang pertama pada 13 September 2026.

PSIM Yogyakarta menjadi lawan yang akan datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dalam pertandingan kedua Green Force di kompetisi musim 2026/2027.

Pada pekan berikutnya, Persebaya Surabaya kembali bermain di Stadion Gelora Bung Tomo dengan menjamu Garudayaksa FC pada 19 September 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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