Resmi Gabung Bhayangkara FC, Eks River Plate Siap Jadi Tembok Pertahanan Baru The Guardian

Kevin Sibille resmi bergabung dengan Bhayangkara FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.
Klub berjuluk The Guardian itu resmi memperkenalkan bek tengah asal Argentina, Kevin Sibille, sebagai amunisi anyar di lini belakang.
Kedatangan Sibille diumumkan melalui media sosial resmi klub. Pemain berusia 27 tahun tersebut diharapkan bisa menjadi tambahan penting untuk memperkuat pertahanan Bhayangkara FC yang bersiap menghadapi persaingan musim baru.
Kevin Sibille memiliki pengalaman cukup panjang di sepak bola internasional. Ia merupakan jebolan akademi River Plate, salah satu klub besar Argentina.
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Dari akademi tersebut, Sibille kemudian mendapat kesempatan menembus tim utama sebelum melanjutkan perjalanan kariernya ke Eropa.
Spanyol menjadi salah satu negara yang pernah menjadi tempat Sibille melanjutkan karier. Ia tercatat memperkuat sejumlah klub, mulai dari Valencia B atau Valencia Mestalla, CD Castellon, Atletico Baleares, hingga Ponferradina.
Pengalaman bermain di kompetisi Eropa menjadi salah satu modal yang dibawa Sibille ke Indonesia. Ia juga memiliki pengalaman terbaru di Asia setelah memperkuat East Bengal pada musim 2025/26.
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Bersama klub asal India tersebut, Sibille memang hanya tampil dalam tujuh pertandingan liga. Namun, ia tetap menjadi bagian dari skuad yang berhasil meraih gelar Indian Super League.
Kini, pengalaman tersebut akan dibawa ke Bhayangkara FC. Klub menyebut kehadiran Sibille sebagai bagian dari upaya memperkuat tembok pertahanan The Guardian.
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