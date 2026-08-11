Kado Spesial Arema FC di HUT ke-39, Bus Baru dengan Pelat N 7887 IB

Arema FC mendapat hadiah bus. (istimewa)
JawaPos.com - Arema FC merayakan hari ulang tahun ke-39 dengan cara yang cukup berbeda. Alih-alih menggelar pesta besar, klub asal Malang tersebut memilih menggelar doa bersama sekaligus memperkenalkan dua bus operasional baru pada Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Kandang Singa, Jalan Mayjend Panjaitan 42, Kota Malang. Acara dihadiri manajemen Arema FC, awak media, serta anak-anak dari Yayasan Sunan Kalijaga (Yasuka).
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan perayaan ulang tahun menjadi kesempatan bagi klub untuk bersyukur sekaligus melakukan evaluasi. Menurutnya, Arema FC ingin terus menjaga eksistensi dan melakukan pembenahan dari tahun ke tahun.
"Beberapa tahun terakhir ini kita meyakini untuk merayakan ulang tahun dengan memilih mendekatkan diri kepada Allah SWT," ujar Yusrinal.
Selain doa bersama, momen HUT ke-39 juga menjadi kesempatan bagi Arema FC memperkenalkan dua armada baru. Bus tersebut merupakan kado dari CEO Arema FC, Iwan Budianto.
Kehadiran bus baru berawal dari laporan mengenai kondisi armada lama yang sempat mengalami beberapa kendala. Laporan tersebut kemudian mendapat respons dari jajaran manajemen dan Iwan Budianto.
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Menariknya, salah satu bus anyar Arema FC menggunakan pelat nomor N 7887 IB. Armada tersebut dibangun menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 keluaran 2025 dan bodi buatan karoseri Morodadi Prima, Malang.
Bus tersebut juga telah dilengkapi sistem suspensi udara yang diharapkan mampu memberikan kenyamanan sekaligus mendukung keselamatan perjalanan tim.
Manajer Operasional Arema FC, Sudarmaji, menyebut pelat nomor N 7887 IB memiliki makna tersendiri. Inisial "IB" merujuk pada nama Iwan Budianto yang memberikan bus tersebut sebagai kado ulang tahun untuk klub.
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