Bali United diprediksi menang atas Sabah FC pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026. Prediksi skor Bali United vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026. Simak peluang kemenangan dan info lengkap laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, (Dok. Bali United)
JawaPos.com — Bali United diprediksi menang atas Sabah FC pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026) pukul 20.30 WIB.
Prediksi Bali United vs Sabah FC mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1.
Bali United membutuhkan hasil positif di Dewata Challenge Series 2026 untuk mengukur kesiapan skuad asuhan Johnny Jansen sebelum kompetisi resmi musim 2026-27 dimulai.
Turnamen pramusim ini melibatkan tiga tim, yakni Bali United, Sabah FC, dan Persib Bandung.
Bali United menghadapi Sabah FC pada 13 Agustus, kemudian Sabah FC bertemu Persib Bandung pada 15 Agustus, sebelum rangkaian turnamen ditutup duel Persib Bandung melawan Bali United pada 18 Agustus.
Bagi Bali United, laga kontra Sabah FC menjadi kesempatan menguji berbagai aspek permainan sekaligus membangun kepercayaan diri.
Apalagi Serdadu Tridatu akan memulai kompetisi musim depan dengan pertandingan kandang melawan PSS Sleman pada 4 September 2026.
Bali United punya pekerjaan rumah serius terkait performa kandang. Pada musim lalu, dari 17 pertandingan di kandang, Bali United hanya mencatat 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan dengan koleksi 24 poin.
Catatan tersebut justru kalah dari performa tandang Bali United musim lalu. Dalam 17 pertandingan di markas lawan, Serdadu Tridatu mampu mengumpulkan 27 poin melalui 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 6 kekalahan.
Penurunan juga terlihat jika dibandingkan dengan performa kandang musim 2024/2025.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ