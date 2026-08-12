Prediksi Skor Bali United vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026

JawaPos.com — Bali United diprediksi menang atas Sabah FC pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026) pukul 20.30 WIB.

Bali United Bidik Kemenangan di Kandang Prediksi Bali United vs Sabah FC mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1.

Bali United membutuhkan hasil positif di Dewata Challenge Series 2026 untuk mengukur kesiapan skuad asuhan Johnny Jansen sebelum kompetisi resmi musim 2026-27 dimulai.

Turnamen pramusim ini melibatkan tiga tim, yakni Bali United, Sabah FC, dan Persib Bandung.

Bali United menghadapi Sabah FC pada 13 Agustus, kemudian Sabah FC bertemu Persib Bandung pada 15 Agustus, sebelum rangkaian turnamen ditutup duel Persib Bandung melawan Bali United pada 18 Agustus.

Bagi Bali United, laga kontra Sabah FC menjadi kesempatan menguji berbagai aspek permainan sekaligus membangun kepercayaan diri.

Apalagi Serdadu Tridatu akan memulai kompetisi musim depan dengan pertandingan kandang melawan PSS Sleman pada 4 September 2026.

Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Bali United vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026 Performa Kandang Bali United Jadi Sorotan Bali United punya pekerjaan rumah serius terkait performa kandang. Pada musim lalu, dari 17 pertandingan di kandang, Bali United hanya mencatat 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan dengan koleksi 24 poin.

Catatan tersebut justru kalah dari performa tandang Bali United musim lalu. Dalam 17 pertandingan di markas lawan, Serdadu Tridatu mampu mengumpulkan 27 poin melalui 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 6 kekalahan.