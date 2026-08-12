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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.26 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Bali United vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026

Bali United saat menghadapi Timnas Indonesia. Bali United vs Sabah FC menjadi ujian pertama Serdadu Tridatu jelang Super League 2026/2027. Simak jadwal dan live streaming. (Dok. Instagram/@marcklok)

JawaPos.com — Bali United menghadapi Sabah FC pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk menguji kesiapan tim sekaligus memperbaiki performa kandang sebelum membuka Super League 2026/2027 melawan PSS Sleman.

Bali United Ingin Menang di Kandang

Bali United membidik kemenangan atas Sabah FC dalam Dewata Challenge Series 2026 untuk mematangkan persiapan menuju musim baru.

Duel yang berlangsung di Gianyar tersebut juga menjadi bagian penting dari persiapan tim asuhan Johnny Jansen sebelum menjalani laga pembuka Super League 2026/2027 di stadion yang sama.

Super League 2026/2027 telah memastikan Stadion Kapten I Wayan Dipta menjadi lokasi pertandingan pembuka sekaligus opening ceremony pada 4 September 2026.

Bali United akan menghadapi PSS Sleman dalam pertandingan tersebut. Namun, kickoff pertama kompetisi musim depan berlangsung lebih awal pada pukul 15.30 WIB melalui duel Arema FC melawan Isen Mulang Kalteng FC.

Karena itu, Dewata Challenge Series 2026 menjadi kesempatan bagi Jansen untuk melihat sejauh mana kesiapan timnya.

Pertandingan melawan Sabah FC juga bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejumlah aspek permainan sebelum Bali United benar-benar memasuki persaingan kompetisi musim 2026/2027.

Performa Kandang Bali United Jadi Sorotan

Bali United punya pekerjaan rumah untuk memperbaiki catatan kandang setelah hasil musim lalu belum maksimal.

Dari 17 pertandingan kandang, Bali United hanya mencatatkan enam kemenangan, enam hasil imbang, dan lima kekalahan dengan koleksi 24 poin.

Catatan tersebut justru lebih buruk dibandingkan performa tandang Bali United musim lalu.

Dalam 17 pertandingan di markas lawan, Serdadu Tridatu mampu mengumpulkan 27 poin melalui delapan kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan.

Performa kandang Bali United juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan musim 2024/2025.

Editor: Hendra
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