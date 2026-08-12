Kwon Chang-hoon Absen TC Persija di Thailand, Ternyata karena Cedera Betis

JawaPos.com - Persija Jakarta mengungkap alasan Kwon Chang-hoon tidak ikut pemusatan latihan (TC) di Thailand. Winger asal Korea Selatan itu masih menjalani pemulihan cedera betis (soleus strain) di negaranya.

Persija menjalani TC di Thailand sejak Senin (10/8) hingga Minggu (23/8) untuk mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026/2027. Sebanyak 28 pemain dibawa pelatih Shin Tae-yong, termasuk enam pemain yang sebelumnya menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Enam pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan. Mereka mendapat waktu libur lebih dahulu dan dijadwalkan bergabung dengan tim di Thailand pada 14 Agustus 2026.

Kwon Chang-hoon menjadi perhatian karena tidak termasuk dalam rombongan, meski sebelumnya ikut berkontribusi bersama Persija di Piala Presiden 2026. Klub kemudian menjelaskan kondisi pemain berusia 32 tahun tersebut.

“Kwon Chang-hoon tengah menjalani pemulihan cedera betis (soleus strain) di Korea Selatan. Ia akan kembali bergabung bersama tim saat Persija telah kembali ke Jakarta,” tulis Persija Jakarta dalam pernyataannya, dikutip Rabu (12/8/2026).

Eks pemain SC Freiburg itu akan bergabung kembali setelah Persija menyelesaikan agenda TC di Thailand. Artinya, Kwon masih memiliki waktu untuk memulihkan kondisinya sebelum Persija memasuki rangkaian persiapan berikutnya.

Selain Kwon, Mauro Zijlstra juga tidak dibawa Shin Tae-yong ke Thailand. Striker naturalisasi tersebut masih berada dalam fase akhir rehabilitasi setelah mengalami cedera hamstring.

Persija menggunakan TC di Thailand untuk membangun kesiapan tim secara lebih menyeluruh. Manajer Persija, Marsda TNI (Purn) TNI Ardhi Tjahjoko, menyebut tim membutuhkan persiapan lebih matang setelah hanya berkumpul sekitar dua pekan sebelum tampil di Piala Presiden 2026.

“Training camp di Thailand bertujuan untuk memantapkan tim agar bisa mencapai level 100 persen. Ketika kami bermain di Piala Presiden lalu, tim kami baru berkumpul sekitar dua pekan dan beberapa pemain pun baru bergabung. Taktik dan fisik juga belum ditempa dengan baik,” ujar Ardhi.