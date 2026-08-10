Shin Tae-Yong Bawa 28 Pemain Persija ke TC Thailand, Tak Ada Kwon Chang-hoon dan Mauro Zijlstra

Pelatih Shin Tae-yong bawa 28 pemain Persija Jakarta untuk TC di Thailand. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi merilis daftar pemain yang dibawa untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand. Sebanyak 28 pemain diboyong Shin Tae-yong, termasuk para pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
Persija Jakarta sudah bertolak ke Thailand pada Senin (10/8). Skuad Macan Kemayoran direncanakan menjalani pemusatan latihan di Negeri Gajah Putih selama 13 hari.
Shin Tae-yong akan menempa fisik anak asuhnya sekaligus mematangkan taktik terbaiknya untuk mengarungi Super League 2026/2027.
Nama-nama yang dibawa Shin Tae-yong tidak berbeda jauh kala Persija Jakarta mengarungi turnamen pramusim Piala Presiden 2026.
Bedanya pada TC kali ini, skuad berjulukkan Macan Kemayoran itu akan diperkuat pemain yang sebelumnya menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia.
Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan, masuk dalam daftar 28 pemain Persija Jakarta untuk TC di Thailand. Keenam pemain tersebut telah selesai menjalani tugas negara setelah Timnas Indonesia tersingkir di fase penyisihan grup.
Namun yang menarik, Shin Tae-yong tidak membawa rekrutan anyar asal dari Korea Selatan Kwon Chang Hoon. Padahal, pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya menjadi bagian Persija Jakarta saat merebut tempat ketiga di Piala Presiden 2026.
Persija Jakarta belum mengungkap pernyataan resmi mengenai absennya Kwon Chang-hoon. Ada kemungkinan pemain berpaspor Korea Selatan itu sedang dibalut cedera, sama seperti Mauro Zijlstra yang juga tidak masuk dalam daftar 28 pemain Macan Kemayoran untuk TC di Thailand.
Skuad Macan Kemayoran pun berkekuatan tujuh legiun asing dalam TC tersebut. Ketujuh pemain tersebut adalah Denis Kolinger, Kerim Memija, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, Fabio Calonego, Stjepan Loncar, dan Gustavo Almeida.
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