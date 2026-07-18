Persija Datangkan 8 Pemain Baru, Salah Satunya Gelandang Korea Selatan di Piala Dunia 2022

JawaPos.com - Persija Jakarta tak ingin berlama-lama dalam merekrut pemain baru. Hingga 18 Juli 2026, delapan pemain baru sudah diresmikan untuk mengarungi Super League 2026/2027, salah satunya gelandang tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2022.

Kwon Chang-hoon menjadi pemain terbaru yang diumumkan. Gelandang asal Korea Selatan berusia 32 tahun dikontrak selama dua musim. Kehadiran pelatih Shin Tae-yong disebut menjadi faktor datangnya Chang-hoon ke klub asal kota Jakarta tersebut.

Sebelum bersama Persija, sang pemain sebelumnya bermain untuk klub lokal, Jeju United (1st tier) dengan catatkan total 13 kali penampilan di putaran pertama musim 2026. Bersama Timnas Korea Selatan, Chang-hoon total bermain sebanyak 43 kali dengan sumbangan 12 gol serta 2 asis, dan termasuk ke dalam skuat Piala Dunia 2022.

Menariknya, posisi lini tengah Macan Kemayoran akan dihuni dua pemain Asia. Selain Kwon Chang-hoon, gelandang asal Jepang Kyohei Yoshino juga didatangkan dengan durasi kontrak dua musim.

Selain pemain asing, Persija Jakarta juga sudah datangkan tiga pemain lokal. Winger muda asal PSM, Victor Dethan, penjaga gawang Bhayangkara FC Aqil Savik, dan fullback kiri tim nasional yang membela Bangkok United musim lalu, Pratama Arhan resmi jadi rekrutan baru.