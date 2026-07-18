Persija Datangkan 8 Pemain Baru, Salah Satunya Gelandang Korea Selatan di Piala Dunia 2022

Kwon Chang-hoon jadi satu dari delapan pemain baru Persija Jakarta untuk musim 2026/2027. (instagram.com/@kwonchanghoon)
JawaPos.com - Persija Jakarta tak ingin berlama-lama dalam merekrut pemain baru. Hingga 18 Juli 2026, delapan pemain baru sudah diresmikan untuk mengarungi Super League 2026/2027, salah satunya gelandang tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2022.
Kwon Chang-hoon menjadi pemain terbaru yang diumumkan. Gelandang asal Korea Selatan berusia 32 tahun dikontrak selama dua musim. Kehadiran pelatih Shin Tae-yong disebut menjadi faktor datangnya Chang-hoon ke klub asal kota Jakarta tersebut.
Sebelum bersama Persija, sang pemain sebelumnya bermain untuk klub lokal, Jeju United (1st tier) dengan catatkan total 13 kali penampilan di putaran pertama musim 2026. Bersama Timnas Korea Selatan, Chang-hoon total bermain sebanyak 43 kali dengan sumbangan 12 gol serta 2 asis, dan termasuk ke dalam skuat Piala Dunia 2022.
Baca Juga:League Cup Resmi Dimulai 3 November 2026, I.League Ubah Kalender Kompetisi Musim 2026/2027
Menariknya, posisi lini tengah Macan Kemayoran akan dihuni dua pemain Asia. Selain Kwon Chang-hoon, gelandang asal Jepang Kyohei Yoshino juga didatangkan dengan durasi kontrak dua musim.
Selain pemain asing, Persija Jakarta juga sudah datangkan tiga pemain lokal. Winger muda asal PSM, Victor Dethan, penjaga gawang Bhayangkara FC Aqil Savik, dan fullback kiri tim nasional yang membela Bangkok United musim lalu, Pratama Arhan resmi jadi rekrutan baru.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara