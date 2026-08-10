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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.57 WIB

Tiga Final, Tiga Medali! Ini Catatan Istimewa Dedi Kusnandar Bersama Persib Bandung

 

Dedi Kusnandar saat tampil bersama Persib Bandung di Piala Presiden 2026. (Antara)

JawaPos.com - Dedi Kusnandar kembali mencatatkan perjalanan istimewa bersama Persib Bandung di ajang Piala Presiden 2026. Gelandang yang akrab disapa Dado tersebut menjadi salah satu pemain yang tampil dalam seluruh delapan edisi turnamen sejak pertama kali digelar pada 2015.

Dalam delapan edisi Piala Presiden, Dedi Kusnandar sudah mengoleksi 23 penampilan. Catatan tersebut semakin menarik karena ia tiga kali membawa Persib Bandung melangkah hingga partai final dan mengakhiri perjalanan dengan tiga jenis medali berbeda.

Medali emas menjadi yang pertama diraih Dado pada Piala Presiden 2015. Saat itu, Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 2-0 pada pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 18 Oktober 2015.

Dua tahun kemudian, Dedi kembali menjadi bagian dari perjalanan Persib Bandung di Piala Presiden 2017. Kali ini, Maung Bandung harus puas menempati posisi ketiga dan membawa pulang medali perunggu.

Perjalanan Dado di Piala Presiden kembali mencapai puncaknya pada edisi 2026. Persib Bandung tampil impresif sejak fase grup dan berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan.

Persib Bandung kemudian memastikan tiket ke final setelah menyingkirkan Persija Jakarta pada babak semifinal. Namun, langkah mereka untuk kembali mengangkat trofi harus terhenti di pertandingan terakhir.

Menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026), Persib Bandung harus mengakui keunggulan lawan melalui adu penalti.

Hasil tersebut membuat Dado mendapatkan medali perak sekaligus melengkapi koleksi tiga warna medali Piala Presiden.

Bagi Dedi, pencapaian tersebut menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengaku bangga bisa terus memperkuat Persib Bandung hingga delapan edisi Piala Presiden.

"Pastinya pertama bangga bisa main di Persib Bandung di delapan edisi Piala Presiden. Tidak kepikiran bakal sejauh ini dan bisa membawa prestasi Persib Bandung jadi juara 1, 2, 3," kata Dado, Senin (10/8/2026).

Konsistensi Dedi Kusnandar melewati delapan edisi membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengalaman dalam sejarah Piala Presiden.

Editor: Edi Yulianto
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