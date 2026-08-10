5 Pemain Persebaya dengan Menit Bermain Terbanyak di Piala Presiden 2026, Rivera Jadi yang Terbaik

Francisco Rivera mengangkat trofi Piala Presiden 2026 bersama Persebaya Surabaya setelah mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti. (Instagram/@cachisrivera)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil menutup perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan catatan manis. Selain sukses meraih trofi, Green Force juga memiliki sejumlah pemain yang tampil konsisten sepanjang turnamen.
Salah satu nama yang paling menonjol adalah Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko tersebut tidak hanya menjadi bagian penting dalam permainan Persebaya, tetapi juga berhasil menyabet penghargaan sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026.
Rivera tercatat mengumpulkan 398 menit bermain sepanjang turnamen. Catatan tersebut menempatkannya di posisi kelima dalam daftar pemain Persebaya dengan menit bermain terbanyak.
Meski bukan pemain dengan menit bermain paling tinggi, kontribusi Rivera tetap terasa dalam permainan tim. Ia menjadi salah satu pemain yang bertugas menghubungkan lini tengah dengan sektor depan.
Kemampuan Rivera dalam membaca permainan membuat Persebaya memiliki opsi tambahan ketika membangun serangan.
Umpan-umpan akurat, visi bermain, serta kemampuannya mencari ruang membuat gelandang 30 tahun itu beberapa kali menjadi sumber ancaman bagi pertahanan lawan.
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Performa tersebut juga mendapat apresiasi dari pelatih Persebaya, Jose Felipe Santos. Menurutnya, Rivera mempunyai kualitas yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
“Rivera memiliki kualitas untuk mengubah permainan. Dia bisa memberikan umpan terakhir, mengontrol tempo, dan menciptakan peluang. Penghargaan pemain terbaik menjadi bukti dari kontribusinya,” kata Jose.
Kontribusi pemain asal Meksiko itu juga tidak sebatas membangun serangan. Rivera mampu memberikan dampak ketika tim berada dalam situasi bertahan maupun saat berusaha menciptakan peluang.
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