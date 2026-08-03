Persis Solo Resmi Datangkan Henry Doumbia dan Slavko Damjanovic, Bidik Promosi ke Super League

JawaPos.com - Persis Solo memperkuat komposisi skuad menjelang kompetisi musim 2026/2027. Setelah lebih dulu memperkenalkan gelandang serang asal Spanyol, Juan Mera, Laskar Sambernyawa kini resmi mendatangkan dua pemain asing, yakni penyerang Henry Doumbia dan bek tengah Slavko Damjanovic.

Kehadiran keduanya menjadi sinyal keseriusan Persis membangun tim yang lebih kompetitif. Manajemen berharap tambahan kualitas di lini depan dan pertahanan mampu membawa Laskar Sambernyawa bersaing memperebutkan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Henry Doumbia datang dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi Asia. Penyerang asal Pantai Gading berusia 33 tahun itu sebelumnya membela Bhayangkara Presisi Lampung FC dan mencetak delapan gol dalam 17 pertandingan.

Sebelum berkarier di Indonesia, Doumbia juga pernah memperkuat PDRM FC di Liga Super Malaysia serta El Ettihad di Liga Arab Saudi.

Doumbia mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Persis Solo. Menurutnya, bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang dan dukungan suporter besar menjadi motivasi tambahan untuk memberikan kontribusi maksimal.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persis. Ini adalah klub besar dengan suporter yang luar biasa. Saya siap memberikan yang terbaik untuk tim dan bekerja keras di setiap pertandingan," ujar Doumbia dikutip dari iLeague.

Ia berharap proses adaptasi berjalan lancar sehingga bisa segera membangun chemistry bersama rekan-rekan setim dan memberikan kontribusi sepanjang musim.

Rekrut Slavko Damjanovic Persis juga memperkuat sektor pertahanan dengan merekrut Slavko Damjanovic. Bek asal Montenegro tersebut bukan nama baru di sepak bola Indonesia karena sebelumnya pernah memperkuat Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persebaya Surabaya.

Selain berpengalaman di Liga Indonesia, Slavko juga memiliki rekam jejak bermain di sejumlah klub Eropa dan Asia. Pengalaman itu diharapkan mampu menghadirkan ketenangan sekaligus kepemimpinan di jantung pertahanan Persis.