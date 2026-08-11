Arema FC semakin Siap Tatap Super League 2026/27, Evaluasi Pramusim Jadi Modal Penting Tim

Pelatih Arema FC Marcos Santos pimpin latihan. Arema FC dan Persija Jakarta sama-sama memburu kemenangan pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Dok. Arema)
JawaPos.com - Arema FC mulai mengalihkan fokus ke persiapan Super League 2026/27 yang kickoff pada 4 September 2026. Setelah menjalani rangkaian turnamen pramusim, tim Singo Edan membenahi kekurangan sebelum kompetisi resmi dimulai.
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menilai timnya sudah berada di jalur yang tepat. Meski gagal ke final turnamen pramusim, pelatih asal Brasil itu tetap melihat banyak hal positif bagi tim.
Menurut Marcos, lima pertandingan dalam turnamen memberikan pengalaman penting bagi pemain. Performa tim dinilai terus berkembang setiap laga yang dijalani.
"Lima pertandingan di turnamen pramusim sangat membantu proses kami. Selama turnamen, tim terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya," ujar Marcos Santos.
Turnamen juga dimanfaatkan untuk mengintegrasikan pemain baru dalam skuad. Mereka tidak hanya belajar aspek teknis dan taktik, tetapi juga mulai terbiasa dengan karakter Arema FC.
Marcos menilai tekanan adalah bagian proses adaptasi. Pemain baru harus memahami tuntutan besar saat memakai jersey Arema FC. Apalagi klub ini memiliki basis suporter besar.
"Turnamen ini menjadi kesempatan yang baik untuk melihat karakter pemain, siapa yang bisa benar-benar membantu tim dan siapa yang masih harus berkembang selama proses ini," katanya.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyebut komposisi skuad sudah mencapai sekitar 90 persen. Empat pemain asing anyar yang datang dinilai sesuai kebutuhan dan skema tim pelatih.
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