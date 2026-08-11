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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.44 WIB

Aksi Unik Mbah Kusno Rayakan HUT ke-39 Arema FC, Jalan Mundur 23 Km ke Kanjuruhan

Aksi unik Aremania, Mbah Kusno, menuju Stadion Kanjuruhan. (istimewa) - Image

Aksi unik Aremania, Mbah Kusno, menuju Stadion Kanjuruhan. (istimewa)

JawaPos.com - Perayaan ulang tahun Arema FC ke-39 berlangsung dengan cara yang cukup unik. Seorang suporter berusia 78 tahun, Kusno Hadi atau yang akrab disapa Mbah Kusno, memilih memperingati hari jadi tim kebanggaannya dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih 23 kilometer.

Aksi tersebut dilakukan pada Selasa (11/8/2026). Mbah Kusno memulai perjalanan dari Kandang Singa, kantor Arema FC di Kota Malang, dengan tujuan akhir Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Sebelum memulai perjalanan, Mbah Kusno terlebih dahulu berpamitan dengan manajemen Arema FC. Bagi dirinya, aksi tersebut bukan sekadar nazar atau ritual tertentu. Ia menyebut berjalan mundur sudah menjadi salah satu caranya menunjukkan kecintaan kepada Arema dan memperingati ulang tahun klub setiap tahun.

"Bukan nazar, ini orang saya Arema kok nazar. Setiap tahun pasti untuk memperingati HUT Arema," ujar Mbah Kusno.

Menempuh jarak sekitar 23 kilometer dengan berjalan mundur tentu bukan perkara mudah. Apalagi, Mbah Kusno sudah memasuki usia 78 tahun. Namun, ia mengaku telah mempersiapkan kondisi fisiknya dengan rutin berolahraga.

Kondisi fisik menjadi salah satu hal yang diperhatikan Mbah Kusno sebelum menjalani aksi tersebut. Ia ingin perjalanan menuju Kanjuruhan bisa diselesaikan dengan aman.

Ketika ditanya mengenai rahasia agar tetap kuat menjalani perjalanan panjang tersebut, Mbah Kusno justru memberikan jawaban yang mengundang tawa.

"Yang penting punya jimat. Jimatnya ya uang! Kalau tidak punya jimat (uang) ya susah," katanya sambil bercanda.

Di balik aksi yang terbilang unik tersebut, Mbah Kusno membawa pesan untuk Aremania dan Arema FC. Ia berharap momentum ulang tahun ke-39 bisa menjadi kesempatan untuk menjaga kerukunan serta semangat bersama.

Editor: Edi Yulianto
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