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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 11 Agustus 2026 | 14.26 WIB

Marcos Santos Godok Mental Arema FC! Tekanan Tinggi Super League 2026/2027 Jadi Perhatian

Pelatih Arema FC Marcos Santos terus mematangkan mental dan komposisi skuad jelang Super League 2026/2027. (Arema) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos terus mematangkan mental dan komposisi skuad jelang Super League 2026/2027. (Arema)

JawaPos.com - Pelatih Arema FC Marcos Santos terus menggodok mental skuadnya setelah menjalani lima pertandingan di turnamen pramusim, sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027 yang dimulai 4 September 2026.

Meski langkah Singo Edan terhenti di semifinal, Marcos melihat proses tersebut membantu tim berkembang sekaligus beradaptasi dengan tekanan besar.

Mengapa Marcos Santos Puas dengan Perkembangan Arema FC?

Marcos Santos menilai lima pertandingan pramusim menjadi modal penting bagi Arema FC sebelum memasuki persaingan Super League 2026/2027.

Setiap pertandingan memberikan kesempatan bagi tim untuk berkembang sekaligus menguji kesiapan pemain menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi.

“Lima pertandingan di turnamen pramusim sangat membantu proses kami. Selama turnamen, tim terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya,” kata pelatih asal Brasil tersebut.

Bagi Marcos, hasil akhir di turnamen pramusim bukan satu-satunya tolok ukur perkembangan tim.

Pelatih Arema FC justru mendapat gambaran lebih jelas mengenai kemampuan pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan tekanan kompetitif yang berbeda.

Tekanan Jersey Arema FC Jadi Bagian Penting

Turnamen pramusim juga dimanfaatkan Marcos Santos untuk mengintegrasikan pemain-pemain baru ke dalam skuad Arema FC.

Proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan taktik, tetapi juga bagaimana pemain beradaptasi dengan tuntutan menjadi bagian dari klub asal Malang tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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