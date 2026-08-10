HUT ke-39 Arema FC: Khataman dan Doa untuk Korban Kanjuruhan

JawaPos.com - Arema FC menggelar khataman Al-Qur’an, tahlil, dan doa bersama di Kandang Singa, Kota Malang, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung sehari sebelum klub berjuluk Singo Edan itu merayakan hari ulang tahun ke-39 pada Selasa (11/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak siang hingga petang itu menjadi bagian dari tradisi tahunan Arema FC.

Selain sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan klub, acara tersebut juga menjadi momentum untuk mendoakan orang-orang yang telah berjasa bagi Arema dan mereka yang telah lebih dulu meninggalkan dunia.

Doa secara khusus dipanjatkan untuk para korban Tragedi Kanjuruhan, pendiri Arema, jajaran pelatih dan pengurus klub yang telah wafat, serta Aremania yang sudah mendahului.

Manajer Operasional Arema FC, Sudarmaji, mengatakan kegiatan khataman Al-Qur’an dan tahlil bersama telah menjadi agenda rutin klub. Acara tersebut melibatkan warga di sekitar Kandang Singa, anak-anak yatim piatu, Aremania, serta para ustaz.

Menurut Sudarmaji, keterlibatan masyarakat sekitar menunjukkan hubungan yang erat antara Arema FC dengan lingkungan di sekitarnya.

“Terima kasih kepada warga Mbetek di sekitar Kandang Singa yang selalu membersamai klub dan turut memberi semangat kepada kami dalam situasi dan kondisi apa pun,” kata Sudarmaji.