Kiper Perseka Serang Wasit di Turnamen Andalas Bupati Cup Banjarnegara 2026

Kiper Perseka serang wasit protes keputusan tak adil di Turnamen Andalas Bupati Cup Banjarnegara 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan Carrot FC melawan Perseka dalam Turnamen Andalas Bupati Cup di Banjarnegara diwarnai kericuhan. Insiden tersebut melibatkan kiper Perseka Herlian Laksono dengan wasit yang memimpin pertandingan.
Laga tersebut berlangsung di Lapangan Desa Kayuares, Banjarnegara, Minggu (9/8). Pertandingan yang berjalan sengit itu akhirnya ditutup dengan skor imbang 1-1.
Kericuhan terjadi ketika Herlian Laksono memprotes keputusan wasit saat dia mendapatkan katu kuning.
Berdasar video yang diunggah akun Instagram @batur_terkini, kiper Perseka terlihat mendatangi wasit karena tidak puas dengan jalannya pertandingan.
Herlian menilai wasit kurang jeli dalam melihat sejumlah kejadian di lapangan. Salah satunya ketika pemain lawan diduga melakukan permainan keras, tetapi tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran.
Protes tersebut kemudian berubah menjadi insiden yang tidak diharapkan.
Baca Juga:Minta Kado 5 Abad Jakarta dari Persija, Gubernur Pramono Apresiasi Sinergi denngan Bank Jakarta
Dalam video yang beredar, Herlian terlihat mendekati wasit hingga terjadi kontak fisik dan tangannya mengenai bagian wajah sang pengadil pertandingan.
Rekan setim Herlian dan panitia pertandingan kemudian berusaha melerai. Dia terlihat masih berusaha mendekati wasit sehingga harus dipegangi oleh beberapa orang untuk mencegah kericuhan berlanjut.
Terlepas dari keputusan wasit yang dipermasalahkan, tindakan tersebut tentu menjadi hal yang disayangkan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates