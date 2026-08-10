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Andre Rizal Hanafi
Senin, 10 Agustus 2026 | 18.36 WIB

Kiper Perseka Serang Wasit di Turnamen Andalas Bupati Cup Banjarnegara 2026

Kiper Perseka serang wasit protes keputusan tak adil di Turnamen Andalas Bupati Cup Banjarnegara 2026. (Istimewa) - Image

Kiper Perseka serang wasit protes keputusan tak adil di Turnamen Andalas Bupati Cup Banjarnegara 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertandingan Carrot FC melawan Perseka dalam Turnamen Andalas Bupati Cup di Banjarnegara diwarnai kericuhan. Insiden tersebut melibatkan kiper Perseka Herlian Laksono dengan wasit yang memimpin pertandingan.

Laga tersebut berlangsung di Lapangan Desa Kayuares, Banjarnegara, Minggu (9/8). Pertandingan yang berjalan sengit itu akhirnya ditutup dengan skor imbang 1-1.

Protes keputusan yang dinilai tak adil

Kericuhan terjadi ketika Herlian Laksono memprotes keputusan wasit saat dia mendapatkan katu kuning.

Berdasar video yang diunggah akun Instagram @batur_terkini, kiper Perseka terlihat mendatangi wasit karena tidak puas dengan jalannya pertandingan.

Herlian menilai wasit kurang jeli dalam melihat sejumlah kejadian di lapangan. Salah satunya ketika pemain lawan diduga melakukan permainan keras, tetapi tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Protes tersebut kemudian berubah menjadi insiden yang tidak diharapkan.

Dalam video yang beredar, Herlian terlihat mendekati wasit hingga terjadi kontak fisik dan tangannya mengenai bagian wajah sang pengadil pertandingan.

Rekan setim Herlian dan panitia pertandingan kemudian berusaha melerai. Dia terlihat masih berusaha mendekati wasit sehingga harus dipegangi oleh beberapa orang untuk mencegah kericuhan berlanjut.

Terlepas dari keputusan wasit yang dipermasalahkan, tindakan tersebut tentu menjadi hal yang disayangkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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