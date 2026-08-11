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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.48 WIB

Yuran Fernandes Ungguli Alex Martins! 4 Pencetak Gol Terbanyak Persebaya Surabaya di Piala Presiden

Bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes.(Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes.(Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya selalu mencetak gol selama Piala Presiden 2026. Enam gol berhasil diciptakan tim asuhan Bernardo Tavares hingga mencapai babak final melawan Persib Bandung.

Dari lima laga, Persebaya menunjukkan bahwa mencetak gol bukan saja urusan bagi para penyerang. Mereka lebih mengandalkan permainan kolektif sehingga siapapun pemainnya bisa mencetak gol.

Ada empat pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak bagi Persebaya di Piala Presiden 2026. Siapa saja mereka? Baca terus Artikel ini.

1. Yuran Fernandes

Yuran Fernandes mencetak dua gol untuk Persebaya selama Piala Presiden 2026. Dua gol tersebut tercipta pada laga melawan PSMS Medan dan saat semifinal menghadapi Arema FC.

Bagi bek timnas Tanjung Verde tersebut, mencetak gol merupakan salah satu kelebihannya. Melansir laman I League, Yuran mencetak lima gol bersama PSM Makassar dari 26 pertandingan yang dimainkannya musim lalu.

2. Miguel Pereira

Miguel Pereira mencetak satu gol untuk Persebaya selama Piala Presiden 2026. Gol tersebut tercipta saat melawan Port FC di babak penyisihan grup.

Meski baru mencetak satu gol bagi Persebaya di laga pramusim, Bonek dan Bonita tidak perlu ragu dengan ketajamannya sebagai penyerang. Sebab, Miguel mampu mencetak tujuh gol saat bermain untuk Lusitania di Liga Portugal 2 musim lalu.

3. Alex Martins

Alex Martins menyumbangkan satu gol untuk Persebaya di Piala Presiden 2026. Gol itu dicetaknya saat laga melawan Port FC yang membuat timnya lolos ke semifinal.

Mencetak satu gol tentu bukan kemampuan sebenarnya dari Alex Martins. Sebagai seorang penyerang, ia memiliki ketajaman di lini depan dengan koleksi 20 golnya musim lalu.

Editor: Banu Adikara
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