Persija Resmi Hadapi Brisbane Roar Sekaligus Launching Skuad di JIS, Catat Tanggalnya!

JawaPos.com - Klub Ibu Kota, Persija Jakarta, dipastikan menghadapi Brisbane Roar dalam pertandingan uji coba jelang mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Laga uji coba tersebut sekaligus menjadi agenda peluncuran skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta telah resmi merilis jadwal uji coba sekaligus launching skuad tersebut. Agenda bertajuk ‘Rise For Glory’ tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) pukul 19.00 WIB.

Suporter kebanggaan mereka, the Jakmania, dipastikan bakal memadati stadion yang berada di Jakarta Utara tersebut. Selain menghadirkan duel melawan Brisbane Roar dan peluncuran skuad, Persija Jakmania juga akan merilis jersey yang sudah dinanti-nantikan pendukungnya.

Bagi Brisbane Roar, mereka menjadikan laga uji coba melawan Persija Jakarta sebagai rangkaian tur pramusim di Indonesia. Karena selain menghadapi Macan Kemayoran, tim asal Australia itu bakal menantang Dewa United FC di Banten International Stadium pada Kamis (27/8).

“Ini adalah bagian dari sejarah klub sepak bola kami. Perjalanan ini juga telah kami persiapkan selama beberapa waktu. Kami datang ke Indonesia untuk mendapatkan ujian dan terus mematangkan persiapan menghadapi musim A-League,” kata CEO Brisbane Roar, Kaz Patafta, dilansir dari laman resmi klub.

Tim berjuluk The Roar itu menyambut antusias pertandingan menghadapi dua klub Super League tersebut, terutama menghadapi Persija Jakarta. Menurut Kaz Patafta, pertandingan tersebut akan menjadi momen bersejarah karena mempertemukan dua klub yang berada di bawah kepemilikan yang sama, yakni Bakrie Group, salah satu keluarga pengusaha terkemuka di Indonesia.

“Kami tentu menantikan pertandingan melawan Dewa United yang merupakan lawan tangguh. Namun, kami juga sangat antusias menghadapi klub saudara kami, Persija Jakarta, untuk pertama kalinya. Pertandingan tersebut akan menjadi momen bersejarah bagi kedua klub karena sama-sama membawa nama pemegang saham yang sama,” terang Kaz Patafta.

Sementara itu, Persija Jakarta saat ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand dan akan berakhir pada 23 Agustus 2026. Pemusatan latihan tersebut bertujuan untuk mematangkan kekuatan tim jelang mengarungi Super League 2026/2027.