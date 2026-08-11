Jakmania Full Senyum! I.League Pastikan Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Jakarta

Jakmania. (instagram @dikysoemarno)
JawaPos.com - Kelompok suporter Persija Jakarta, the Jakmania, mendapat kabar gembira. Operator kompetisi, I.League, memastikan duel klasik antara Persija vs Persib pada pekan kedua Super League 2026/2027 akan digelar di Jakarta.
Kepastian tersebut diungkap langsung oleh Presiden Direktur I.League, Ferry Paulus. Ferry juga memastikan pertandingan tersebut akan digelar dengan dihadiri penonton, dalam hal ini suporter tim kandang yakni the Jakmania.
“Iya di Jakarta (laga Persija vs Persib). Dengan penonton dong, pasti,” kata Ferry kepada wartawan di Kantor I.League, Selasa (11/8/2026).
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Duel Persija versus Persib dijawalkan berlangsung pada 12 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu sekaligus menjadi laga kandang pertama Macan Kemayoran di kompetisi Super League 2026/2027.
Meski demikian, suporter tandang, dalam hal ini Bobotoh, dipastikan tidak boleh hadir dalam duel klasik tersebut. I.League memang telah memastikan suporter tandang diperbolehkan hadir pada kompetisi musim depan, tetapi aturan tersebut tidak berlaku untuk seluruh pertandingan.
Ferry menjelaskan tim-tim rivalitaas tinggi seperti Persebaya Surabaya vs Arema FC dan Persija melawan Persib, tidak diperbolehkan dihadiri oleh suporter tim tamu. Kebijakan in diterapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamana pertandingan.
"Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dan larangan-larangan yang harus dijaga. Dengan demikian, keberadaan suporter away ini bisa terus berjalan," terangnya.
"Untuk pertandingan dengan tingkat rivalitas tinggi seperti itu, suporter away bisa di-lock atau tidak diperbolehkan hadir. Bisa saja ada kebijakan lain yang melarang suporter away, tetapi indikator utamanya tetap berasal dari pihak kepolisian," lanjut Ferry.
Kepastian Persija bermain di Jakarta ini jelas menjadi kabar gembira bagi the Jakmania. Diketahui, Macan Kemayoran terakhir kali menjamu rivalnya di Jakarta pada 2019 atau kurang lebih tujuh tahun lalu.
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