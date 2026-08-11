Persija Jakarta Siap Tampil Kuat Usai TC di Thailand, Bisa Juara?

Pemain Persija Jakarta saat menunggu penerbangan menuju Thailand dalam rangka pemusatan latihan sebelum menghadapi Super League 2026/2027. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta mulai mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026/2027. Macan Kemayoran bertolak menuju Thailand pada Senin (10/8/2026) untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp (TC).
Pemusatan latihan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Selama berada di Thailand, skuad Persija akan menjalani program latihan yang lebih intensif di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong.
Agenda ini menjadi bagian penting dari persiapan Persija setelah tampil di Piala Presiden 2026. Shin Tae-yong akan memanfaatkan TC untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus memperkuat pemahaman pemain terhadap taktik yang akan digunakan pada kompetisi musim baru.
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Aspek mental juga menjadi perhatian dalam pemusatan latihan kali ini. Persija ingin memastikan seluruh pemain memiliki kesiapan yang lebih matang sebelum Super League 2026/2027 resmi bergulir.
Sebanyak 22 pemain sudah ikut dalam rombongan menuju Thailand. Namun, jumlah tersebut masih akan bertambah karena sejumlah pemain akan menyusul setelah menyelesaikan agenda sebelumnya.
Enam pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 dijadwalkan bergabung pada 14 Agustus. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.
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Sementara itu, Persija belum bisa diperkuat Kwon Chang-hoon dalam TC kali ini. Gelandang asal Korea Selatan tersebut masih menjalani pemulihan cedera betis atau soleus strain di negaranya. Ia baru akan kembali bergabung setelah tim tiba di Jakarta.
Kondisi serupa dialami Mauro Zijlstra. Penyerang tersebut masih berada dalam tahap akhir rehabilitasi cedera hamstring sehingga belum dapat mengikuti pemusatan latihan di Thailand.
Manajer Persija, Marsda TNI (Purn) Ardhi Tjahjoko, menjelaskan bahwa TC di Thailand ditujukan untuk meningkatkan kesiapan tim hingga mencapai level maksimal.
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