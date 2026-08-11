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Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.30 WIB

Bukan Sekadar Sponsorship, Bank Jakarta Siapkan Pengalaman Baru untuk Pendukung Persija The Jakmania

Kolaborasi Bank Jakarta dengan Persija Jakarta mempertemukan ekosistem sepak bola, komunitas suporter, layanan keuangan, hingga teknologi. (Istimewa) - Image

Kolaborasi Bank Jakarta dengan Persija Jakarta mempertemukan ekosistem sepak bola, komunitas suporter, layanan keuangan, hingga teknologi. (Istimewa)

JawaPos.com - Kolaborasi Bank Jakarta dengan Persija Jakarta tidak berhenti pada kehadiran logo di jersey tim berjuluk Macan Kemayoran. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempertemukan ekosistem sepak bola, komunitas suporter, layanan keuangan, hingga teknologi dalam sebuah pengalaman yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kolaborasi antara Bank Jakarta dan Persija dapat memperkuat ekosistem di sekitar klub. Sinergi tersebut, menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang semakin kuat antara Persija, masyarakat, dan Jakarta.

“Pertandingan sepak bola, olahraga yang lainnya kami membuka diri untuk itu. Termasuk konser-konser yang dulunya mungkin belum bersedia main di Jakarta. Sekarang ini apakah di GBK, di JIS atau di tempat lain kami membuka diri dan kami memberikan kemudahan terhadap berbagai hal tersebut," kata Pramono saat menghadiri acara Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off dan Launching New Website Bank Jakarta di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Dia berharap seluruh persiapan tersebut membuat Persija dapat menjalani pertandingan dengan dukungan fasilitas yang semakin baik, sekaligus memberikan pengalaman yang nyaman bagi penonton.

“Dengan begitu saya betul-betul ingin Persija merasakan pertandingan dengan rasa aman, nyaman dan merasa mempunyai kebanggaan bahwa pertandingan untuk Jakarta adalah pertandingan untuk dirinya dan juga pertandingan untuk keluarganya," jelas Pramono.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyiapkan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, sebagai kandang utama Persija Jakarta dengan membenahi sejumlah akses pendukung menuju stadion. Pramono mengatakan, kesiapan JIS sebagai markas Persija menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan dukungan yang lebih optimal bagi klub kebanggaan masyarakat Jakarta.

Bagi Pramono, dukungan pemerintah terhadap Persija bukan semata-mata mengenai penyediaan stadion. Kehadiran klub tersebut dinilai memiliki kaitan erat dengan kebanggaan masyarakat terhadap kotanya.

"Bagi saya, salah satu hal untuk membangun Jakarta ini adalah membangun kebanggaan, dan Persija ini sudah menjadi salah satu kebanggaan warga Jakarta," ucapnya.

Pramono menjelaskan, pembenahan akses transportasi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah agar masyarakat lebih mudah mencapai JIS saat menyaksikan pertandingan Persija.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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