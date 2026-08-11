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Andika Rachmansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.09 WIB

Netizen Minta STY Balik ke Timnas Indonesia, Begini Respons Presiden Persija Jakarta

Presiden Persija Mohamad Prapanca dan Shin Tae-yong. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Presiden Persija Mohamad Prapanca dan Shin Tae-yong. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, merespons keinginan sejumlah netizen yang meminta pelatih timnya, Shin Tae-yong, untuk kembali menangani Timnas Indonesia. Seruan itu muncul pasca kegagalan Skuad Garuda di Piala AFF 2026. 

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Tim asuhan John Herdman itu finis peringkat ketiga Grup A dengan mengemas tujuh poin, hasil dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. 

Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 memicu reaksi keras pencinta sepak bola Tanah Air. Pasalnya, Skuad Garuda punya kekuatan menjanjikan dengan diperkuat 11 pemain naturalisasi yang mayoritas berkiprah di Super League. 

Beberapa netizen pun juga langsung membandingkan dengan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Bahkan, tak sedikit dari warganet yang menyerukan agar pelatih yang saat ini menukangi Persija Jakarta kembali menangani Skuad Garuda. 

Merespons hal itu, Prapanca justru mengaku belum mendengar adanya seruan yang menginginkan pelatih timnya untuk comeback ke Timnas Indonesia. Satu yang pasti, kata dia, Shin Tae-yong saat ini milik Persija Jakarta hingga 2029 mendatang. 

“Saya belum tahu. Balik lagi, kita kan sudah berkontrak secara profesional ya, secara aturan main,” kata Prapanca kepada wartawan, dikutip Selasa (11/8/2026). 

Prapanca tak ingin terlalu ambil pusing mengenai permintaan dari netizen tersebut. Menurutnya, perihal pelatih Timnas Indonesia adalah ranah federasi, dalam hal ini PSSI. 

“Ya nanti gimana-gimananya belum ada pembicaraan, gitu,” ujarnya. 

“Itu kan juga dari pihak federasi juga akan melakukan evaluasi ulang ya nanti dengan pihak Timnas. Saya belum tahu. Enggak bisa ngobrol,” tutup Prapanca. 

Editor: Banu Adikara
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