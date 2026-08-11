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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 11 Agustus 2026 | 14.38 WIB

Progress Apik Persik Kediri, Marcos Reina Pantau Perkembangan Ezra Walian dan Skuad Macan Putih

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina memantau perkembangan Ezra Walian dkk. selama pemusatan latihan di Solo. (Persik) - Image

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina memantau perkembangan Ezra Walian dkk. selama pemusatan latihan di Solo. (Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani pemusatan latihan selama sepekan di Solo sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Pelatih Marcos Reina melihat peningkatan kondisi fisik dan pemahaman taktik Ezra Walian dkk., setelah seluruh pemain mendapat menit bermain dalam dua laga uji coba.

Sejauh Mana Perkembangan Persik Kediri di Solo?

Perkembangan Persik Kediri selama pemusatan latihan di Solo membuat Marcos Reina merasa puas.

Pelatih asal Spanyol itu menilai program latihan selama sepekan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif terhadap kondisi fisik serta pemahaman taktik skuad Macan Putih.

"Secara keseluruhan, semua program sepekan di Solo berjalan sangat baik. Saya senang dengan progres yang diperlihatkan para pemain. Mereka terus berkembang secara fisik dan taktik," kata Marcos Reina.

Bagi Persik Kediri, pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan menuju kompetisi Super League 2026/2027.

Ezra Walian dkk. tidak hanya dituntut memiliki kondisi fisik yang prima, tetapi juga harus memahami model permainan yang ingin diterapkan Marcos Reina.

Peningkatan tersebut menjadi modal penting bagi Persik Kediri karena persiapan pramusim masih terus berlangsung.

Marcos Reina pun memiliki waktu untuk kembali mengevaluasi sejumlah aspek sebelum tim benar-benar memasuki persaingan kompetisi resmi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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