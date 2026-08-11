Adaptasi Lancar, Paulo Ricardo Optimistis Bisa Bawa Garudayaksa FC Meraih Hasil Maksimal

JawaPos.com - Bek anyar Garudayaksa FC, Paulo Ricardo, langsung memasang target tinggi bersama klub barunya. Pemain asal Brasil tersebut ingin memberikan kontribusi maksimal sekaligus membantu tim meraih hasil terbaik pada Super League 2026/27.

Paulo menjadi salah satu pemain yang dipersiapkan Garudayaksa FC untuk menghadapi musim baru.

Meski berstatus sebagai pemain anyar, proses adaptasinya di lingkungan tim sejauh ini berjalan cukup lancar.

Salah satu faktor yang membuat Paulo lebih mudah beradaptasi adalah keberadaan beberapa pemain yang sudah dikenalnya. Sebelum datang ke Indonesia, bek tengah tersebut mengaku sempat berkomunikasi dengan Ryo Matsumura dan penjaga gawang Dominic.

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Komunikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi tim, suasana di dalam skuad, hingga lingkungan barunya.

"Saya sudah mengenal Ryo Matsumura dan mengetahui nama Dominic. Kami sempat berbicara satu sama lain sebelum saya datang ke sini untuk membahas kondisi tim dan segala hal," ujar Paulo.

Setelah bergabung, Paulo juga memberikan kesan positif terhadap Garudayaksa FC. Ia menilai fasilitas latihan yang tersedia sangat baik. Profesionalisme staf pelatih dan seluruh elemen tim juga membuatnya semakin nyaman menjalani proses persiapan.

Kehadiran Ryo Matsumura menjadi nilai tambah tersendiri bagi Paulo. Ia menyebut pemain asal Jepang tersebut sebagai sosok yang berkualitas dan berharap keduanya bisa membantu Garudayaksa FC meraih prestasi.