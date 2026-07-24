Garudayaksa Bidik Bek Brasil Paulo Ricardo, Proses Negosiasi Peminjaman dari Persija Masih Berlangsung

Bek Paulo Ricardo diburu Garudayaksa FC. (istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC belum menghentikan pergerakannya di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/2027. Klub promosi tersebut kini dikabarkan masih terus mengupayakan kedatangan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo, melalui skema peminjaman dari Persija Jakarta.
Berdasarkan informasi yang beredar, pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung. Garudayaksa berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Persija agar Paulo Ricardo bisa menjadi bagian dari skuad mereka pada musim mendatang.
Hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai masa depan sang pemain. Proses negosiasi disebut masih berjalan dan berbagai opsi masih dibahas oleh kedua belah pihak sebelum kesepakatan resmi tercapai.
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Paulo Ricardo bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Bek berusia 32 tahun tersebut bergabung dengan Persija Jakarta pada Januari 2026 setelah didatangkan secara bebas transfer dari klub Finlandia, KuPS.
Selama memperkuat Macan Kemayoran, Paulo Ricardo tampil dalam beberapa pertandingan dan sempat menyumbangkan satu gol. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa, Timur Tengah, hingga Asia menjadi salah satu alasan mengapa jasanya masih diminati.
Karir pemain kelahiran Laguna, Brasil, itu juga terbilang cukup panjang. Dia pernah membela Santos, FC Sion di Swiss, Fluminense, Goias, Figueirense, KuPS, Al-Hazem, hingga Al Orooba sebelum akhirnya berlabuh di Persija.
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Salah satu pencapaian terbaiknya hadir saat membela KuPS di Liga Finlandia. Pada musim 2022, Paulo Ricardo dinobatkan sebagai Defender of the Year Veikkausliiga dan masuk dalam Team of the Year.
Pengalaman tersebut membuatnya dikenal sebagai bek yang memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik serta kuat dalam duel udara. Saat ini nilai pasar Paulo Ricardo berdasarkan data Transfermarkt berada di kisaran Rp 5,2 miliar.
Meski usianya telah memasuki 32 tahun, pengalaman dan kualitasnya dinilai masih mampu memberikan kontribusi bagi klub yang membutuhkan sosok pemimpin di lini belakang. Garudayaksa memang cukup aktif memperkuat komposisi tim setelah memastikan promosi ke kasta tertinggi.
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