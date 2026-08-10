Persija Jakarta Kehilangan Bek Andalan Paulo Ricardo, Kini di Garudayaksa FC

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Klub tersebut resmi mendatangkan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo, untuk memperkuat lini pertahanan.

Kepindahan Paulo Ricardo diumumkan Garudayaksa FC melalui akun Instagram resmi klub. Dalam unggahannya, klub menyambut kedatangan pemain berusia 30 tahun tersebut dengan pesan, “Strength at the back, a new chapter begins. Welcome @pauloricardof94.”

Kehadiran Paulo Ricardo menjadi tambahan penting bagi Garudayaksa FC yang tengah mempersiapkan skuad untuk menghadapi musim baru. Pengalaman pemain asal Brasil itu diharapkan bisa membuat pertahanan tim lebih solid.

Baca Juga:Strategi Cepat ala STY di Persija Ternyata Jadi Inspirasi Bertransformasi Bank Jakarta

Sebelum bergabung dengan Garudayaksa FC, Paulo Ricardo tercatat memperkuat Persija Jakarta. Selama berseragam Macan Kemayoran, ia mendapatkan kesempatan tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak satu gol.

Kini, Paulo Ricardo akan membuka lembaran baru bersama Garudayaksa FC. Ia mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan bergabung dengan klub barunya dan siap memberikan kemampuan terbaik sepanjang musim.

“Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC. Ini adalah tantangan baru dalam karier saya,” ujar Paulo Ricardo.

Ia juga menegaskan kesiapannya untuk membantu Garudayaksa FC mencapai target yang telah ditetapkan pada musim 2026/2027.

“Saya siap memberikan 100 persen kemampuan terbaik di setiap pertandingan untuk membantu tim mencapai target musim ini,” lanjutnya.