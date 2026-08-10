Persija Jakarta Kehilangan Bek Andalan Paulo Ricardo, Kini di Garudayaksa FC

Bek Paulo Ricardo. (istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Klub tersebut resmi mendatangkan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo, untuk memperkuat lini pertahanan.
Kepindahan Paulo Ricardo diumumkan Garudayaksa FC melalui akun Instagram resmi klub. Dalam unggahannya, klub menyambut kedatangan pemain berusia 30 tahun tersebut dengan pesan, “Strength at the back, a new chapter begins. Welcome @pauloricardof94.”
Kehadiran Paulo Ricardo menjadi tambahan penting bagi Garudayaksa FC yang tengah mempersiapkan skuad untuk menghadapi musim baru. Pengalaman pemain asal Brasil itu diharapkan bisa membuat pertahanan tim lebih solid.
Sebelum bergabung dengan Garudayaksa FC, Paulo Ricardo tercatat memperkuat Persija Jakarta. Selama berseragam Macan Kemayoran, ia mendapatkan kesempatan tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak satu gol.
Kini, Paulo Ricardo akan membuka lembaran baru bersama Garudayaksa FC. Ia mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan bergabung dengan klub barunya dan siap memberikan kemampuan terbaik sepanjang musim.
“Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC. Ini adalah tantangan baru dalam karier saya,” ujar Paulo Ricardo.
Ia juga menegaskan kesiapannya untuk membantu Garudayaksa FC mencapai target yang telah ditetapkan pada musim 2026/2027.
“Saya siap memberikan 100 persen kemampuan terbaik di setiap pertandingan untuk membantu tim mencapai target musim ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Paulo Ricardo juga menyampaikan salam perpisahan kepada Persija Jakarta dan para pendukungnya. Pesan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya setelah kepindahannya ke Garudayaksa FC diumumkan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates