Persib Bandung Pinjamkan Hamra Hehanussa ke Garudayaksa

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan, di Bandung, Selasa, mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen klub untuk memberikan ruang bagi pemain untuk berkembang sekaligus memperoleh pengalaman kompetitif pada level profesional.
“Peminjaman Hamra bukan karena kami kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya. Justru, kami ingin memastikan dia mendapatkan ruang untuk terus berkembang dan memperoleh menit bermain yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai pemain,” kata Adhitia.
Menurut Adhitia, pengalaman Hamra ketika menjalani masa peminjaman bersama Persik pada musim sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan klub untuk kembali memberikan kesempatan serupa.
“Seperti ketika dipinjamkan ke Persik musim lalu, kami berharap kesempatan bermain bersama Garudayaksa dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi Hamra,” ujarnya.
Ia menyebut dari sisi komposisi tim, Persib saat ini memiliki sejumlah pilihan di posisi bek tengah setelah mendatangkan Patricio Matricardi, Julio Cesar, Gabriel Mutombo dari Prancis, serta Danijel Loncar dari Kroasia.
Adhitia mengatakan peminjaman Hamra diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemain tersebut untuk memperoleh pengalaman bertanding secara lebih konsisten bersama Garudayaksa.
“Perjalanan setiap pemain merupakan bagian dari proses jangka panjang. Karena itu, klub akan terus berupaya mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan tim saat ini, tetapi juga perkembangan dan masa depan pemain,” katanya.
Persib berharap pengalaman bersama Garudayaksa dapat membantu Hamra meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri, serta kesiapan menghadapi kompetisi profesional.
“Semoga pengalaman tersebut menjadi langkah positif dalam melanjutkan perjalanan kariernya sebagai pemain profesional,” kata Adhitia.
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Jawa Pos
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