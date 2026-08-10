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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.00 WIB

Gerakan Positif Bobotoh Kumpulkan Rp 117 Juta Bantu Anak Penderita Kanker

Bobotoh mengumpulkan donasi yang diperuntukkan kepada anak penderita kanker. (istimewa)

JawaPos.com - Dukungan Bobotoh kembali menunjukkan sisi lain dari kecintaan terhadap Persib Bandung. Kali ini, energi dari komunitas pendukung Maung Bandung diwujudkan melalui aksi sosial untuk membantu anak-anak penyintas kanker.

Melalui penggalangan dana yang digelar dalam Podcast Persib Bandung, total donasi yang terkumpul mencapai Rp 117.468.981.

Dana tersebut berasal dari 6.209 donatur dan ditujukan untuk mendukung anak-anak penyintas kanker melalui Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).

Penggalangan dana berlangsung bertepatan dengan pengenalan bek asal Kroasia, Danijel Loncar, untuk menghadapi musim 2026/2027.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Positive Movement: From Football to Positive Impact yang dikembangkan Persib Bandung.

Dalam Podcast Persib Bandung pada Sabtu (8/8/2026), suasana berubah hangat ketika jumlah donasi menembus angka Rp100 juta.

Sportscaster Riphan Pradipta bahkan memberikan apresiasi secara spontan kepada Bobotoh setelah angka tersebut diumumkan.
Selama sekitar dua jam siaran, donasi yang terkumpul mencapai Rp106.346.743.

Penggalangan kemudian diperpanjang hingga Minggu (9/8/2026) pukul 17.00 WIB agar semakin banyak Bobotoh bisa ikut berpartisipasi.

Editor: Edi Yulianto
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