I.League Buka Suara Soal Sanksi FIFA ke Persib Bandung, Yakin Masalah Segera Beres

JawaPos.com - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, buka suara mengenai Persib Bandung yang kembali masuk daftar FIFA Registration Ban. Ferry meyakini sengketa yang menyelimuti tim berjulukkan Pangeran Biru itu akan selesai dalam waktu dekat.

Nama Persib Bandung kembali masuk daftar FIFA Registration Ban pada Senin (10/8/2026). Dalam keterangan tersebut tercantum FIFA menjatuhkan sanksi larangan pendaftaran pemain kepada Pangeran Biru selama tiga periode transfer.

Penyebab Persib Bandung kena sanksi disiplin FIFA pun juga telah diketahui. Usut punya usut, masalah tersebut merupakan sengketa lama dengan mantan pelatihnya, Robert Rene Alberts pada 2022 lalu.

Baca Juga:Robert Rene Alberts Jadi Penyebab Persib Bandung Kembali Masuk FIFA Registration Ban

Merespons hal itu, Ferry menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak Persib Bandung. Menurutnya, sanksi disiplin tersebut masih bisa dicabut apabila klub telah menyelesaikan sengketa yang menjadi penyebab jatuhnya hukuman.

“Kami baru mendapatkan informasi dari PSSI kemarin. Kemudian PSSI sudah melayangkan komunikasi kepada kami dan kami menanyakan langsung kepada Persib,” kata Ferry Paulus kepada wartawan di Kantor I.League, Selasa (11/8/2026).

“Kalau membicarakan surat tersebut, setelah dilakukan penyelesaian, proses pendaftaran kembali bisa dilakukan. FIFA juga menggarisbawahi bahwa setiap sanksi banned yang diberikan selalu dapat dicabut atau dihapus apabila sudah ada proses penyelesaian atau pembayaran,” sambungnya.

pBaca Juga: Kasus Robert Rene Alberts Belum Usai! Persib Bandung Tindak Lanjuti FIFA Registration Ban

Meski demikian, Ferry menilai masalah tersebut tidak terlalu besar. Pria berusia 62 tahun itu optimistis sengketa Persib Bandung dengan Robert Rene Alberts akan rampung dalam waktu dekat.

“Kalau saya melihat, mungkin kasus ini sudah cukup lama dan kasusnya sebenarnya tidak terlalu besar. Dalam waktu dekat ini pasti akan selesai,” ujar Ferry.