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Andika Rachmansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 15.24 WIB

Persija Jakarta TC di Thailand, Pemain Timnas Indonesia Berangkat Menyusul

Persija Jakarta segera menjalani TC di Thailand setelah Piala Presiden 2026. (Dok. Persija) - Image

Persija Jakarta segera menjalani TC di Thailand setelah Piala Presiden 2026. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand menjelang Super League 2026/2027. Pemain mereka yang sebelumnya membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dipastikan akan menyusul untuk bergabung dengan skuad Macan Kemayoran. 

Hal tersebut diungkap langsung oleh Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca. Dia mengungkapkan pelatih Shin Tae-yong memberikan jatah libur kepada pemain yang sebelumnya menjalani tugas negara dan diperkirakan akan bergabung dengan skuad dalam dua hari ke depan. 

“Akan menyusul. Karena Coach Shin juga mungkin kasih istirahat dulu ya. Mungkin tanggal 13 atau 14 (Agustus) baru menyusul,” kata Prapanca kepada wartawan, dikutip Selasa (11/8). 

Pemain Timnas Indonesia yang dimaksud adalah Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan. Keenam pemain tersebut dipastikan bisa mengikuti TC Persija Jakarta, karena Skuad Garuda gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026. 

Nama keenam pemain tersebut juga masuk dalam daftar 28 pemain yang dibawa oleh Shin Tae-yong ke Thailand. Namun menariknya, tak ada nama rekrutan anyar Persija Jakarta, Kwon Chang-hoon dalam daftar tersebut. 

Persija Jakarta belum mengungkap pernyataan resmi mengenai absennya Kwon Chang-hoon. Ada kemungkinan pemain berpaspor Korea Selatan itu dibalut cedera, sama seperti Mauro Zijlstra yang juga tidak masuk dalam daftar 28 pemain Macan Kemayoran untuk TC di Thailand.

Prapanca menjelaskan pemusatan latihan di Thailand bertujuan agar Persija Jakarta siap 100 persen dalam menyongsong Super League 2026/2027.

Pemusatan latihan ini menjadi momentum untuk Shin Tae-yong meracik formasi terbaiknya, karena kedalaman skuad Macan Kemayoran sudah lengkap dengan diperkuat pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia

“Tim beserta tim pelatih itu berangkat, ya untuk pemantapan lebih agar bisa (siap) 100 persen lah. Kemarin waktu pas Piala Presiden itu kan baru kumpul enggak lebih dari 10 hari, beberapa pemain juga baru 4-5 hari bergabung. Terus, mungkin strategi juga enggak full dan physically juga stamina enggak full,” terang Prapanca. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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