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Ryandi Zahdomo
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.33 WIB

Strategi Cepat ala STY di Persija Ternyata Jadi Inspirasi Bertransformasi Bank Jakarta

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo bersama pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Istimewa) - Image

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo bersama pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Istimewa)

JawaPos.com - Gaya permainan cepat, agresif, dan solid yang diusung pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), tidak hanya memikat para pendukung Macan Kemayoran. Filosofi sepak bola pelatih asal Korea Selatan tersebut sejalan dan menginspirasi arah transformasi instansi perbankan ibu kota, Bank Jakarta.

Kesamaan visi ini terungkap dalam ajang Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick-Off di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Momentum kolaborasi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca, jajaran Pemprov DKI, manajemen Bank Jakarta, jajaran pemain dan pelatih Persija, hingga perwakilan The Jakmania.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan, kemitraan yang terjalin bukan sekadar bentuk sponsorship tempel logo di jersey. Kemitraan ini dirancang untuk menyatukan ekosistem perbankan, sepak bola, dan masyarakat ibu kota secara nyata.

"Persija membawa nama Jakarta di dada. Bank Jakarta membawa nama Jakarta dalam identitas kami. Kita lahir dan tumbuh bersama di kota yang sama dan membawa satu nama, yaitu Jakarta," tegas Agus.

Dia menambahkan, filosofi permainan yang dibawa Shin Tae-yong menjadi tolok ukur semangat perubahan yang sedang diusung lembaganya.

"Kami tertarik dengan filosofi Coach Shin, yaitu bermain cepat, menyerang, memiliki mobilitas tinggi dan bergerak sebagai satu tim. Itu juga yang sedang kami lakukan di Bank Jakarta. Kami ingin lebih cepat, lebih agile, lebih berani menangkap peluang dan yang terpenting seluruh organisasi bergerak sebagai satu tim," jelas Agus H. Widodo.

Melalui pendekatan ini, Bank Jakarta bertekad mengubah konsep sponsorship tradisional menjadi partnership yang berfokus pada pengalaman langsung konsumen (from visibility to experience).

Peluncuran Wajah Digital Baru dan Target Juara

Sejalan dengan semangat New Coach, New Players, New Energy di tubuh Persija, Bank Jakarta turut memperkenalkan identitas digital barunya melalui domain resmi bankjakarta.co.id.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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