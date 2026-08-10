Duet dengan Shin Tae-yong, Persija Pasang Target Juara Demi Warga Jakarta

JawaPos.com - Kolaborasi antara Bank Jakarta dan Persija Jakarta resmi diperkuat sebagai langkah strategis membidik trofi juara Liga Indonesia. Itu sekaligus kado istimewa menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 DKI Jakarta pada 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, Persija memegang peranan penting yang melebihi sekadar klub sepak bola biasa. Persija adalah simbol pemersatu seluruh warga Jakarta.

"Persija ini sudah menjadi salah satu kebanggaan warga Jakarta. Kolaborasi dengan Bank Jakarta, sinergi ini saya yakin pasti akan memperkuat bagaimana Persija ke depan," ujar Pramono Anung saat menghadiri acara Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Presiden Persija Mohamad Prapanca, Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra, Pelatih Utama Shin Tae-yong, hingga deretan pemain seperti Pratama Arhan dan Denis Kolinger.

Pramono menaruh harapan besar di pundak sang pelatih anyar, Shin Tae-yong, untuk memimpin kebangkitan tim. Dia optimistis racikan strategi sang juru taktik mampu mengakhiri dahaga gelar dan membawa trofi liga ke Jakarta.

"Saya sungguh sangat berharap dan meyakini dalam kepemimpinan Coach Shin Tae-yong, dengan kebersamaan, persatuan, dan kekompakan di dalam tim yang semakin baik, mudah-mudahan musim ini Persija akan menjadi juara," tegas Pramono.

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Untuk mendukung kiprah tim di lapangan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang utama. Aksesibilitas menuju JIS juga terus dimaksimalkan melalui integrasi transportasi publik serta optimalisasi kawasan Ancol sebagai kantong parkir penonton.

Bidik Trofi Liga Sebagai Kado HUT ke-500 Jakarta Senada dengan pemerintah daerah, Presiden Klub Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa kemitraan ini bertumpu pada ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Ibu Kota.