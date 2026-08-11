Robert Rene Alberts Jadi Penyebab Persib Bandung Kembali Masuk FIFA Registration Ban

JawaPos.com - PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) membenarkan bahwa mereka masuk daftar FIFA Registration Ban. Mereka masuk dalam daftar tersebut karena sengketa lama dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts, pada 2022.

Manajemen Persib Bandung mengungkapkan informasi menegenai keputusan FIFA atas kasus tersebut baru diketahui dalam perkembangan terakhir.

Mereka saat ini sedang melakukan kajian secara menyeluruh untuk memahami dasar keputusan serta langkah yang perlu ditempuh sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

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"Yang perlu kami tegaskan adalah bahwa ini merupakan kasus lama yang terjadi pada 2022, bukan kejadian baru. Setelah mengetahui adanya keputusan FIFA tersebut, kami langsung melakukan kajian secara menyeluruh untuk memahami posisi kasus dan menentukan langkah yang paling tepat,” tulis Manajemen Persib Bandung, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (11/8).

Manajemen Persib Bandung menyatakan akan menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan regulator. Pnyelesaian sengketa tersebut menjadi prioritas yang akan ditangani melalui langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami tentu tidak akan tinggal diam. Setiap keputusan dan kewajiban yang harus kami tindaklanjuti akan menjadi perhatian serius. Kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya melalui mekanisme yang berlaku, sebagaimana yang telah kami lakukan pada kasus sebelumnya,” terang manajemen Persib Bandung.

Manajemen klub meminta para penggemarnya untuk tetap tenang dan memastikan seluruh pemain baru telah diproses untuk kebutuhan registrasi kepada operator kompetisi dan federasi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Manajemen Persib Bandung juga memastikan penanganan kasus tersebut tidak akan mengganggu agenda utama klub