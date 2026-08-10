Thom Haye hingga Marc Klok Buka Suara! 3 Reaksi Pemain Persib Usai Timnas Indonesia Tersisih

Thom Haye menjadi motor permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026. (Instagram/@thomhaye)
JawaPos.com - Pemain Persib Bandung yang bermain di Timnas Indonesia memberikan reaksi setelah gagal di Piala AFF 2026. Mereka mengalami kegagalan setelah imbang melawan Singapura.
Ada tiga pemain Persib Bandung, yaitu Beckham Putra, Marc Klok, dan Thom Haye yang bereaksi atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Bagaimana reaksi mereka di sosial media? Baca terus artikel ini.
Beckham Putra mengucapkan terima kasih atas perjuangan skuad Garuda meski gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Dia tetap percaya Timnas Indonesia akan meraih prestasi terbaiknya.
"Terima kasih sudah berjuang, Garuda. Hari ini mungkin bukan akhir yang kita inginkan, tapi rasa percaya itu harus tetap ada," tulis Beckham Putra di Instagram.
Di Piala AFF 2026, John Herdman kerap memainkan Beckham dalam empat laga di Grup A. Namun, pelatih asal Inggris tersebut hanya memainkannya sebagai starter di satu laga melawan Kamboja.
Marc Klok mengaku kecewa dengan kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Ia menuliskan bahwa seluruh pemain merasakan hal yang sama atas kegagalan yang dialami.
"Hancur lebur. Ini menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Turnamen dan trofi ini bukanlah tentang kami. Ini tentang kalian semua dan generasi penerus. Tentang membuktikan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi ketika kalian percaya dan bekerja keras untuk mewujudkannya," tulis Marc Klok di Instagram.
"Kami tersingkir. Dan tidak mampu mengangkatnya lagi. Kami telah memberikan segalanya. Setiap orang dari kami. Setiap anggota tim, pemain dan staf. Tidak ada yang tersisa. Dan itu pun masih belum cukup," lanjut kapten Persib tersebut.
Dengan kegagalan Timnas Indonesia, Klok berharap para pemain bisa mengambil pelajaran. Gelandang berusia 33 tahun tersebut ingin mereka segera bangkit dari kegagalan itu.
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